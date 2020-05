Ya son 3.965 casos de dengue en la provincia

Más de la mitad de los casos son de pacientes que viven en la ciudad de San Pedro, donde el brote no se detiene. Las autoridades sanitarias pidieron a la comunidad que colabore con la erradicación de criaderos de mosquitos.

INFORME EPIDEMIOLÓGICO / LA CIUDAD MÁS AFECTADA ES SAN PEDRO

Los casos de dengue continúan en alza en nuestra provincia, ya son 3.965. Las guardias de los hospitales de las ciudades más afectadas como San Pedro y Yuto están abarrotadas. En el último informe brindado ayer por el Ministerio de Salud se confirmó que son 3.965 casos positivos, aunque se estima que la cifra crecerá de forma considerable cuando se terminen de procesar las muestras de casos sospechosos. Del total de 3.965 casos, más de la mitad son de San Pedro, con 2.352 casos siendo la ciudad con el mayor brote desde el año 2004. Hasta ayer en San Pedro se registraron 2.352 casos, en Yuto 641, en Monterrico 318, en Fraile Pintado, en Perico 53, en Libertador General San Martín 97, en Santa Clara 24, en La Esperanza 28, en Puesto Viejo 25, en El Talar 15, en Palpalá 4, en La Mendieta 5, en El Carmen 4, en Calilegua y Caimancito 9, en Palma Sola 5 y en Reyes y Lozano 1. Cabe destacar que en la provincia rige el alerta sanitario por dengue desde el mes de marzo, por lo que han reforzado la vigilancia epidemiológica, así también las visitas a los hogares para corroborar que se cumplan las medidas de prevención como la limpieza de los patios y la eliminación de objetos que tienen agua estancada.

Respeto a la visitas a los hogares que realizan los agentes sanitarios, el referente de Atención Primaria de la salud, Hugo Rosales, indicó que hace varias semanas se realizan descacharrados y fumigación que no legan a tener la eficiencia esperada debido a la falta de colaboración de algunos vecinos. Rosales enumeró las dificultades para frenar el brote indicando que “hay muchos terrenos baldíos, muchas malezas que impiden que las fumigaciones sean eficientes”. Pidió a los vecinos que limpien también terrenos baldíos ya que perjudican a todo el barrio. Dijo que se observó varios casos de acumulación de latas de aluminio o cartones para vender que se convierten en un foco de contagio, por lo que sugirió organizarse entre los que trabajan reciclando materiales para acopiar en un solo lugar o venderlos de forma periódica evitando que estén por mucho tiempo en los hogares. También dijo que hay muchas familias que impiden el ingreso y la atención a los agentes sanitarios.

“Los agentes deben poder ingresar para ver cómo está cada hogar. Hay domicilios en donde viven adultos mayores que no pueden sacar objetos pesados y ante esta situación el personal sanitario o municipal puede brindar ayuda”, acotó. Con anterioridad, el director provincial de Sanidad, Carlos Ripoll, afirmó que la provincia atraviesa “el brote más importante desde que apareció el dengue” en esta jurisdicción, que se inició en el año 2004. “A diferencia del coronavirus, el dengue no se transmite de persona a persona sino por la picadura de un mosquito, el cual debe picar a una persona enferma y posteriormente lo transmite”, explicó el profesional. En ese marco, Ripoll destacó la importancia de evitar contar con recipientes que junten agua para los criaderos de mosquitos, por lo tanto pidió eliminar “los criaderos a cada uno en sus casas”, al tiempo que sostuvo que si “el 60 por ciento de la gente cumpliera no tendríamos este problema”. “Tuvimos un gran brote porque había mucha densidad de mosquitos que ahora los tenemos durante todo el año”, señaló el epidemiólogo.

Eliminar criaderos es vital

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti que está en la provincia desde hace más de 15 años. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.

Los síntomas son fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel picazón y/o sangrado de nariz y encías. Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos. La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito, la aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos pero no a los huevos y a las larvas.