Los mensajes ocultos de soñar con tu ex: ¿placer o pesadilla?

¿Es bueno o es malo? Al menos es raro. Esa es la sensación con la que nos levantamos después de soñar con un ex. Es que esos sentimientos de nostalgia, tristeza no superada y, muchas veces, algo de bronca se entremezclan con la almohada y nos movilizan.

En realidad, soñar con alguien con quien compartimos nuestra vida, deseos y proyectos con amor, no resulta extraño. Es que evidentemente esa persona ha dejado un rastro, una huella en nosotros.

Y en este sentido también es muy importante considerar el tiempo y el modo en el que se dio la separación, ya que podemos estar transitando un momento de duelo, lo que hace aun más claro el motivo del sueño.

Misteriosos y complejos, a lo largo de la historia de la humanidad los sueños han ocupado un lugar central en las culturas aportado su dosis de magia para inspirar a artistas, poetas y creadores. Pero también han sido el origen de profecías y premoniciones tan oscuras como reales.

"Todo sueño es interpretable", aseguró Sigmund Freud a principios del siglo pasado. Desde ese momento hasta hoy, mucho se ha dicho y analizado sobre esas complejas imágenes que cada noche se adueñan de nuestro inconsciente.

Todo aquello que soñamos -a pesar de que muchas veces parece no relacionarse directamente con nuestra vida cotidiana- es un mensaje del subconsciente. Al menos así lo aseguró el padre del psicoanálisis y así lo han entendido quienes se dedican a desentrañar lo que nos quieren decir los sueños.

En realidad, todos los sueños ocultan un mensaje, algo que alerta sobre nuestras preocupaciones o problemas y, por qué no, predicen algo positivo por venir. Y soñar con una ex pareja no es la excepción.

¿Qué significa soñar con un/a ex? En general, soñar con un/a ex quiere decir que puede haber quedado algo pendiente, al menos de nuestra parte, y no encontramos la manera de resolverlo (o no nos animamos a hacerlo). Además, si el sueño nos encuentra en una época en la que estamos sin pareja, puede indicar que deseamos compartir nuestra vida con alguien y que ya estamos listos para hacerlo. Incluso, puede ser esa misma ex pareja con quien deseamos estar, aunque íntimamente sepamos que no nos conviene volver.

¿Qué significa soñar que tenemos sexo con un/a ex? El primer sentido que tiene este sueño es el de que extrañamos tener intimidad con él o ella. Y soñarlo es una manera de canalizar ese deseo erótico latente. Si estamos pareja, puede significar, también, que en la cama no estamos del todo satisfechos con el vínculo actual.

¿Qué significa soñar que nuestro/a ex ya tiene nueva pareja? El más doloroso y angustiante de estos sueños sugiere que no hemos soltado del todo la relación y que aun nos moviliza íntimamente. Una de las interpretaciones más frecuentes de este sueño indica que todavía amamos a quien ya no forma parte de nuestra vida. En este caso, lo mejor es sincerarnos con nosotros mismos para tratar de resolver una situación sentimental que seguramente no nos es favorable.

¿Qué significa soñar que un/a ex nos extraña? Esta es la mejor de las opciones, ya que indica que superamos la relación y la angustia que nos produjo terminarla –más allá de quien haya tenido la última palabra-, y que estamos preparados para iniciar un nuevo vínculo.

Más allá de cómo o en qué situación lo/la sueñes, lo importante, en todos los casos, es reflexionar sobre qué nos quieren decir los sueños y tomar decisiones (correctas) a partir de ellos… Y no salir corriendo a mandarle un WhatsApp para ver en qué anda.