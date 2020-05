"Sin un Mundial, Messi no puede ser el mejor de la historia"

Ganar una Copa del Mundo es la gran cuenta pendiente que tiene Lionel Messi. La Pulga, que ya ha disputado cuatro mundiales y solo pudo llegar a una final, lamentó en más de una oportunidad lo duro que es no poder haber ganado el trofeo más deseado. Y en base a esto hace su crítica el entrenador español, José Antonio Camacho.

En una entrevista con el medio español ABC, Camacho lanzó: "Messi es un muy buen jugador, pero no puedes ser el mejor del mundo, ni de la historia, si eres argentino y no ganas un Mundial. Hay países con menos tradición y no ganar un Mundial puede ser menos significativo. Pero Argentina es una primera potencia. No, sin un Mundial Messi no puede ser el mejor".

Por otra parte, Camacho agregó: "El mejor es Maradona. No estuvo en los clubes necesarios para ganar en la Champions, pero por su velocidad, su regate y su gol es el mejor jugador que jamás he visto. ¿Cómo se puede jugar así? Y además mandaba. En el campo era él quien mandaba".

Vale recordar que Messi tendrá que jugarse todas las fichas en Qatar 2022 para intentar quedarse con su primera Copa del Mundo.