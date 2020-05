A punta de pistola robaron un pequeño comercio barrial

Una mujer de 41 años fue víctima de un robo mano armada, donde los delincuentes se alzaron con una suma aproximada a los 5 mil pesos, un teléfono celular y varias botellas de alcohol.

El hecho se registró la madrugada del jueves pasado en un pequeño comercio del barrio El Progreso, cuando una mujer atendió a dos personas que le habían solicitado para comprar varias botellas de un aperitivo italiano.

En el momento que la mujer puso en el mostrador el pedido, uno de los hombres sacó entre sus prendas de vestir un arma de fuego y luego de amenazarla de muerte, obligó a que la víctima hiciera entrega de las bebidas, un teléfono celular y el dinero que tenía en la caja, que superaría los cinco mil pesos.

Una vez que los delincuentes se dieron a la fuga, la mujer llamó al sistema de emergencia 911 y luego de varios minutos los efectivos de la Brigada de Investigaciones del barrio Coronel Arias se hicieron presentes en el lugar para entrevistarse con la mujer.

Según las fuentes policiales que fueron consultadas por nuestro diario, la mujer no había podido identificar a los asaltantes porque usaban barbijos, pero el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, una vez que se interiorizó sobre el hecho, como primera medida solicitó las cámaras de seguridad de la zona, ya que ese barrio se encuentra muy cerca de la ruta nacional Nº 9, casi al frente del barrio Coronel Arias y según se supo, los investigadores habrían obtenido algunos indicios para dar con los violentos ladrones.

Por fortuna la mujer no resultó herida y no fue necesario trasladarla al nosocomio local, pero dejó sentado que no es la primera vez que es víctima de hechos de inseguridad y solicitó a los efectivos que recorran con más frecuencia el barrio El Progreso.