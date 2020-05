Tres niños querían convertirse en Spider-Man y se dejaron picar por una "viuda negra"

Tres niños de Chayanta, Bolivia, se dejaron picar por una peligrosa araña, la viuda negra, porque soñaban con tener los poderes de uno de los más populares personajes de Marvel Comics, el Hombre Araña (Spider-Man)

Creado por Stan Lee y Steve Ditko, Spider-Man es uno de los superhéroes más conocidos y carismáticos de la industria de las viñetas, y es muy poca la gente que no conoce de las aventuras del entrañable personaje, habitualmente enfrentándose con el Duende Verde, King Pin, el Hombre de Arena, Buitre, entre otros.

Sus aventuras causan furor entre los más pequeños, que lo imitan hasta la saciedad con increíbles ocurrencias para lanzar telas de araña o moverse de pared a pared. Incluso sus trajes los más elegidos por los niños para las fiestas de disfraces. Pero, dadas las características del personaje, su imitación no es del todo sencilla. Es que tanto Peter Parker, Miles Morales, Ben Reilly y Gwen Stacy, entre otros que se pusieron el traje del héroe arácnido, tienen poderes radioactivos que les permitían hacer increíbles acrobacias y lanzar resistentes telas de arañas.

En su afán por imitarlos, los niños, en algunas ocasiones se exponen a peligrosas maniobras. Tal es así, que el trío de niños bolivianos, al entender que los poderes del personaje de ciencia ficción provenían de la picadura de una araña radioactiva, terminaron en el hospital después de que les picara una araña viuda negra confiando en poder convertirse en el afamado superhéroe.

Tal y como informa el diario El Deber, los tres niños, hermanos de 12,10 y 8 años; soñaban con convertirse en Spider-Man después de haber visto la película del superhéroe. Por eso, cuando salieron a pastar sus ovejas y mientras sus padres recogían leña, decidieron intentar convertirse en alter ego de Peter Parker, y para ello decidieron dejarse picar por una araña viuda negra.

Los síntomas aparecieron apenas 10 minutos después de la picadura en cada niño, y cada minuto que pasaba fue peor. Sus padres los llevaron rápidamente al centro de salud, donde fueron medicados, y al no mejorar, fueron enviados con urgencia al hospital. Por suerte para ellos, no obtuvieron los súper poderes deseados, pero la pronta acción de los especialistas consiguió que salvaran la vida. La picadura de viuda negra rara vez es mortal, pero es importante obtener atención médica lo antes posible porque puede causar algunos trastornos, sobre todo si el paciente tiene problemas médicos preexistentes o no mejora con el resto de medicación.

“Comparto esto porque es una enseñanza para que los padres tengan cuidado. Para los niños, todo es real. Las películas pueden ser reales, los sueños son reales y ellos son la ilusión de nuestra vida”, advirtió Virgilio Prieto, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud de Bolivia, que fue quien relató el suceso.

Fuente: El Deber