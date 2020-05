Inicio de zafra en un escenario adverso

No obstante, hay optimismo porque implica un movimiento social y laboral muy importante.

Con cierto optimismo y sin perder de vista que la pandemia del Covid-19 complicará aún más a la vapuleada economía argentina, la empresa Ledesma se apresta a iniciar mañana una nueva zafra. Desde el punto de vista productivo se especula que será una zafra bastante similar a la del año pasado en cuanto a volúmenes, y desde lo comercial con márgenes muy justos porque el mercado fue bastante golpeado por la pandemia.

Los contratiempos estarán presentes sobre todo en materia de rentabilidad. Con el antecedente de la caída de un 70 % de la venta de combustible, se verá afectado el negocio del bioetanol, que reporta la mayor utilidad a la empresa agroindustrial jujeña.

No obstante, se estima que con la paulatina habilitación de nuevas actividades productivas, en el largo plazo, podría comenzar a reactivarse la economía.

En Libertador, cada inicio de zafra implica un movimiento social y laboral muy importante. "Se pone mucha gente a trabajar, las expectativas siempre son buenas y optimistas. Después sabemos que nos va a costar tener rentabilidad, vender a buen precio", dijo el administrador general de Ledesma, Federico Gatti, en una entrevista con El Tribuno de Jujuy.

FEDERICO GATTI/ ADMINISTRADOR GENERAL DE LA EMPRESA LEDESMA.

La producción de papel se vio seriamente afectada por la emergencia sanitaria. Gatti precisó que el 2 de este mes, tras un parate de un mes, se volvió a producir papel en las instalaciones de Libertador. "Todavía no estamos produciendo cuadernos en Villa Mercedes, San Luis, porque el mercado del papel cayó abruptamente. La facturación del negocio del papel en Ledesma cayó un 70 %, con lo cual se nota muy claro cómo impactó la pandemia en la economía argentina. De a poco estamos comenzando a producir papel", dijo al mencionar que el mercado de librerías, repuestos escolares, cuadernos y resmas se está empezando a dinamizar. Este mes "fue un poquito mejor de lo que fue abril, estamos todavía muy por debajo de lo que fue mayo del año pasado", apuntó.

Abastecimiento de alcohol

Ledesma produce alcohol de tres categorías. El denominado de buen gusto, destinado a la industria vitivinícola; de mal gusto, que se utiliza en la industria farmacéutica; y el reservado a bioetanol que representa el 90 % de la producción.

La compañía jujeña lo comercializa a industrias que lo fraccionan o diluyen. "No somos proveedores de la venta al público", destacó el administrador general, Federico Gatti a una consulta de nuestro matutino. Y agregó que cuando arrancó la pandemia, los ingenios azucareros ya habían producido alcohol durante la zafra y guardado melaza para poder seguir destilando durante el receso, asegurando una parte suficiente para abastecer a la industria farmacéutica. Además ya tenían comprometido un cupo importante de entrega de alcohol para bioetanol destinado a refinerías.

Lo cierto es que la emergencia por el coronavirus convirtió al alcohol en un producto de primera necesidad, aumentando inusitadamente la demanda. De allí que los ingenios debieron reconvertir lo disponible para lograr abastecer al mercado. Sin embargo hubo un periodo en que no se conseguía alcohol en la provincia. Tras acomodarse y ponerse a tono, se superó el desabastecimiento. "Fue un cuello de botella al principio porque no se pensaba que un producto que era casi marginal tuviera la demanda que tuvo, pero rápidamente los ingenios pudimos satisfacer y no hay ningún problema", sostuvo. Anticipó que en el caso de Ledesma que mañana inicia la zafra, iba a destinar una mayor cantidad para alcohol de uso farmacéutico porque la demanda se va a mantener y "va caer un poco la demanda de biocombustible porque con el aislamiento social cayeron un 70 por ciento las ventas de nafta".

Tras destacar que no hubo modificaciones en el precio del alcohol, Gatti puso de relieve que la pandemia modificó la estructura de venta de un producto que tenía poca salida.

Reactivación del tren



ADAPTADOS/ EN LOS VAGONES DEL BELGRANO CARGAS SE PUEDE UBICAR LA PRODUCCIÓN EN PALETS.

Es un hecho auspicioso y una política de Estado que han promovido las dos últimas gestiones presidenciales. Desde 2017 se vienen realizando inversiones en procura de reactivar el ferrocarril para transportar la producción de las provincias a los grandes centros de consumo del país.

En el caso de Jujuy, la empresa Ledesma utiliza este medio de transporte para llevar sobre todo azúcar a Buenos Aires. Lo hace porque se trata de un flete mucho más limpio desde el punto de vista ambiental y más seguro en materia vial y de reguardo de la carga.

En 2019 la empresa agroindustrial jujeña transportó cerca de 60 mil toneladas de azúcar en el Belgrano Cargas, cantidad que, sin dudas, superará este año si se tiene en cuenta que en los primeros cuatro meses de 2020 lleva movilizadas 26 mil toneladas. Otro dato relevante es que en marzo pasado rompió un récord con el traslado de cerca de nueve mil toneladas.

En ese marco, el administrador general de compañía, Federico Gatti, dijo que el ferrocarril viene “de a poco mejorando sus servicios”. Pasó de demorar menos de la mitad de lo que tardaba en unir Jujuy con Buenos Aires. En 2015 el viaje demandaba cerca de 25 días y en cambio ahora no más de 10 días.

A este avance en calidad de tiempo, se suma el hecho de que se tomaron medidas para atender las necesidades de carga. Técnicos de Ledesma con los del Belgrano encararon con éxito un trabajo conjunto para adaptar los vagones de manera tal que permitan cargas de productos paletizados.

En cuanto al costo es nominalmente un poco más económico que los camiones, aunque tiene un adicional en los transbordos.

“Que el Belgrano Cargas vaya creciendo nos va poniendo más competitivos”, sostuvo al señalar que hay toda una línea de recuperar el tren como un actor importante para la producción. Agregó que esta concepción empezó en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, continuó durante la Presidencia de Mauricio Macri y se entiende que proseguirá con la actual gestión.

Donaciones

Recientemente, Ledesma hizo un importante aporte de alcohol y papel al Comité Operativo de Emergencias (COE), como también dinero en efectivo para la compra de insumos, test PCR y barbijos para el personal de salud.

Cabe mencionar también que todos los años, en el inicio del periodo lectivo dona azúcar y cuadernos a las escuelas de la V Región Educativa.