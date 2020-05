VIDEO. Le explotaron venas de la cabeza al levantar 500 kilos

En julio de 2016 Eddie Hall se convirtió en el primer hombre en alzar 500 kilogramos en peso muerto, durante su participación en World Deadlift Championships. Tras lograr semejante hazaña, el gigante que se convirtió en el hombre más fuerte del mundo en 2017, cayó al suelo debido al daño que su cerebro había sufrido a causa del esfuerzo que necesitó para levantar media tonelada.

Los asistentes lo ayudaron a incorporarse rápidamente y el animador del evento aclaró que todo estaba bien, ya que el concursante había sufrido una descompensación, por lo que sería atendido detrás del escenario. Según el diario inglés DailyMail el esfuerzo causó que venas de su cabeza “explotaran” y por eso perdiera el conocimiento, algo que luego fue confirmado por el británico, quien ahora publicó un video en Youtube recordando aquel episodio y dando detalles de lo acontecido.

“Me di cuenta de que me estaba quedando ciego, perdí la visión en el centro de mi ojo, no podía ver a su alrededor. Fue entonces cuando me asusté bastante. Recuerdo acostarme de espaldas y mirar el techo... ese horrible pasillo, detrás de la arena. Solo mirando ese techo con todos los conductos de aire y todo, y pensé, ‘Aquí es donde voy a morir. Esto es, aquí es donde muere Eddie Hall’".

Obviamente, sobrevivió al dolor y aún puede recordar lo que sucedió: “La gente me estaba limpiando la sangre de los oídos, tenía sangre saliendo por los conductos lagrimales en mis ojos, la sangre todavía salía por mi nariz. Creo que fue algo bastante evidente que hice algo bastante serio, exploté algo en mi cabeza que fue bastante desagradable”.

Lo más curioso sin dudas es que su recuperación no fue demasiado larga y las consecuencias de aquel derrame le duraron apenas unos días: "Más allá de la hemorragia cerebral grave y de los signos de conmociones cerebrales posteriores, me recuperé en dos semanas, mental y físicamente”.

En mayo de este año, el islandés Hafthor Bjornsson, conocido por muchos por haber interpretado el personaje de La Montaña en la famosa serie Game of Thrones, rompió el récord establecido por Hall al levantar 501 kilos. “No tengo palabras. Ha sido un día maravilloso, uno que recordaré por el resto de mi vida. Dije que iba a lograrlo y, una vez que me mentalizo en algo, soy como un perro con un hueso. Quiero reconocer a mi familia, amigos, entrenadores, fanáticos, sponsors, los que me odian y a todos aquellos que han hecho esto posible”, escribió en su cuenta de Instagram, junto al video de su gran momento.

Tras eso, el británico estalló en furia acusado a su colega de que había hecho trampa ya que el logro lo consiguió en su gimnasio y no en un torneo. El cruce que tuvieron en redes sociales durante algunos días derivó en lo que será una pelea de boxeo entre ambos gigantes.

Eddie Hall y Hafþór Júlíus Björnsson, ganadores del concurso World’s Strongest Man en 2017 y 2018 respectivamente, se enfrentarán en Las Vegas, Nevada, en septiembre de 2021, en un duelo que hará historia.