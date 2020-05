Limpieza y olla popular en el barrio San Jorge

En la última semana, la Mesa Ampliada de Organizaciones Sociales desarrolló las Jornadas de Desmalezamiento y Limpieza para combatir el dengue, debido a que las lluvias e inundaciones también son una problemática en los barrios populares, como ocurre entre otros sectores, en el barrio San Jorge de la capital.

Bajo las consignas "El hambre no se toma cuarentena" #EmergenciaAlimentariaYa!, y "Pronta adhesión a Ley Nacional De Barrios Populares", diferentes organizaciones sociales que conforman la Mesa Ampliada impulsan el Comité Popular de Emergencia Social (Copes) y trabajan en diferentes localidades.

Respecto a las tareas de desinfección realizadas en el barrio San Jorge, que también se realizaron en otros puntos de la capital y el interior de la provincia, el referente del Copes, Gonzalo Maurín señaló que se organizaron ollas populares para manifestarse bajo la consigna "El hambre y el dengue no tiene cuarentena", porque "entendemos que hay más de 1.800 casos de dengue en la provincia. En este sentido nosotros no nos olvidamos del hambre que los sectores más populares y vulnerables venimos padeciendo, porque muchas familias donde estamos trabajando con las organizaciones, no cuentan con trabajo. Son laburantes precarizados que trabajan el día a día y no tienen un salario fijo. Entonces, nos organizamos para atender merenderos y comedores".

Cabe apuntar que barrio San Jorge se encuentra ubicado en el sector sur de la ciudad, entre las avenidas Libertador y Puesto del Marqués, al lado de barrio Azopardo y casi llegando a las defensas del río Grande. De la situación de este sector, Maurín advirtió que "antes les dábamos de comer a 150 chicos y ahora atendemos a más de 200 personas porque se suman el abuelo, la abuela, y a veces vienen hasta los mismos padres que no tienen, y no les podemos decir que no. Les damos hasta donde nos da abasto. También hay días en que no tenemos, y hay otros casos donde algunos merenderos y comedores lamentablemente están cerrando porque al no recibir ayuda y haber tanta demanda, ya no nos alcanza para toda la semana".

En las jornadas hicieron ollas populares en San Salvador de Jujuy, Palpalá, Monterrico y en Libertador General San Martín. También otras organizaciones estuvieron en La Quiaca, Humahuaca y Tilcara y varias partes de la provincia.

Efectuaron desmalezamiento, descacharrado, "hablando con los vecinos, entregamos volantes de prevención explicando lo que es el dengue. Algunas chatarras ya la sacamos y otras las dejamos para sacar más adelante, pero vamos a solicitar también al municipio que venga con el camión a recoger", puntualizó.

Asimismo desmalezaron los baldíos y destrancaron agua estancada en los canales.

Gonzalo Maurín recordó que en barrio San Jorge hay entre trescientas a quinientas familias, y que muchas de ellas se encuentran hacinadas ya que viven dos o tres familias en una misma casa. "Esto también pasa en otros sectores como Villa San Martín", acotó.

Por todo ello, dijo, "nosotros apelamos a la solidaridad de la gente, de la población, a quienes pedimos todo tipo de donación de leche, yerba y azúcar para poder mantener los merenderos, y alimentos de todo tipo para las ollas populares para los chicos. Para ello pueden comunicarse con mi número de celular que es el 388- 5804450, para coordinar si lo traen o ver la manera de ir a buscar ese donativo".