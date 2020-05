La Nasa confirmó que Tom Cruise filmará una película en el espacio

Tom Cruise, de 57 años, será el primer actor en protagonizar una aventura en el espacio, y la Nasa lo va hacer realidad. El jefe de la agencia espacial confirmó que están trabajando con la estrella del cine para filmar una película en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

El funcionario también dio a conocer que junto al intérprete harán el primer filme de la historia grabado en el espacio y que Cruise permanecerá a bordo de la estación, que orbita alrededor de 400 kilómetros sobre la Tierra.

Jim Bridenstine, escribió en un tuit que el proyecto está en camino: “¡La Nasa está entusiasmada de trabajar con Tom Cruise en una película a bordo de la Estación Espacial!”.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv