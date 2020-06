Mariana Méndez para "Cultura Argentina en casa"

Vive en San Salvador, y la cuarentena la agarró en Abra Pampa, donde cada quince días normalmente acude a visitar a sus padres, y adonde se crio. Mariana Méndez es actriz, pero también estudió comunicación, hace radio y es parte de varios colectivos artísticos, entre ellos el de Wayruro (de realizadores audiovisuales). Estudia teatro en la Escuela Provincial "Tito Guerra" y está haciendo además el profesorado de Artes en Teatro.

Las ideas que surgen en cuarentena para una mujer de estas características, a las que pareciera que el día les durara 60 horas, pueden ser infinitas. Ah! También tiene su propio emprendimiento de amigurumis (muñecos tejidos a crochet).

Pero bueno, el pretexto para esta nota de "Artistas en cuarentena", es que fue seleccionada junto a otros 13 artistas de Jujuy, para la Campaña Nacional "Cultura Argentina en casa" del Ministerio de Cultura de Argentina en colaboración con las secretarías de Cultura de cada provincia. El objetivo de la campaña es generar un aporte desde la cultura en el contexto de la emergencia sanitaria mediante la producción de contenidos culturales federales que involucren a artistas de todas las provincias del país, reflejando la diversidad cultural.

Los artistas interesados debían enviar su material en video. Se seleccionaron artistas de distintas disciplinas que recibirán un importe de $15.000 (quince mil pesos) y que luego deberán enviar otro video con sus contenidos para viralizar por las redes oficiales.

Mariana cuenta que mandó un video donde leyó textos del libro "El Fabricante de Humo" de Domingo Zerpa, poeta emblemático de su tierra; y otro del autor Rodrigo Moltoni.

Y para la segunda entrega pensó en un video que muestre su Abra Pampa querida, a partir de una historia que relaciona con la figura de su abuelo Dámaso, y por eso decidió filmarla en el que fue su casa, donde hoy viven sus tíos.

Los contenidos generados por los artistas seleccionados podrán ser circulados donde cada autoridad provincial defina. El corpus total de los contenidos (360 piezas audiovisuales) los difundirá el Ministerio de Cultura de la Nación para potenciar la campaña a nivel nacional.

El Tribuno de Jujuy conversó con ella telefónicamente y cuenta que esta convocatoria del Gobierno nacional surgió apenas comenzó la cuarentena, con la idea de ver cómo adaptan los artistas su quehacer al hogar.

Ella venía de dar talleres de teatro en el verano, a niños y adolescentes en Abra Pampa, y estaba entusiasmada con presentar las obras que surgieron de esta experiencia en el Festival de Teatro Adolescente "Vamos que venimos" de este año, y esta fue sólo una de las actividades que quedaron en el tintero a partir de la pandemia.

Además, había realizado en enero una capacitación nada más y nada menos que en el Teatro de los Andes (compañía de Bolivia, prestigiosa a nivel internacional), gracias a una beca otorgada por el Instituto Nacional del Teatro para artistas emergentes. Fue una residencia artística de entrenamiento físico y vocal, improvisación y puesta en escena en las instalaciones que tiene esta compañía en Yotala, Bolivia. Dice que allí, "se casó" definitivamente con el teatro.

Con este bagaje, pensó en esta producción para "Cultura Argentina en casa" como un monólogo de tres o cuatro minutos, y otro relacionado de quince segundos para Instagram.

Sobre el video

"Elegí hacerlo en la casa de mi abuelo, con una temática referida a la pérdida de un ser querido, a la muerte", comenta. Cabe mencionar que su abuelo falleció hace tres años.

Y cuando habla de los recursos que pone en juego en una producción de este tipo, dice que "lo que pongo en foco siempre que tengo que armar algo es el mensaje, de qué voy a hablar, qué dejo. Porque para mí yo puedo hablar lo que quiera, lo que me importa a mí, pero pienso en lo que le queda al espectador. Pienso mucho qué digo, cómo lo digo, usando una manera no tan directa. Eso es algo que aprendí muchísimo del Teatro de los Andes, a utilizar la metáfora, a usar los elementos para no ser tan literal y dar lugar a que el público no tenga una interpretación directa, sino que le permita imaginar o tener varias interpretaciones, conectándolo con lo que ha vivido. Entonces pongo en juego el mensaje, el texto, las imágenes y el espacio".

Y sobre la elección de la casa de su abuelo explica que "para mí es muy importante dónde lo voy a hacer. Por eso en este caso, si quiero hablar de mi abuelo, para mí el lugar más importante para hacerlo es su casa, donde hoy viven mis familiares. También me interesa mostrar Abra Pampa, y para mí, Abra Pampa es la casa de mi abuelo".

Comenta también que en la realización la acompañó mucho el viento, típico de Abra Pampa, y otros elementos que se dieron espontáneamente, y otros que estuvieron pensados previamente.

"El texto que elegí para trabajar es una adaptación de un texto que se llama "Frágil" de César Brie (que fue integrante fundador del Teatro de los Andes)", completa.

Reflexión sobre la cuarentena

"Como a todo el mundo, me golpeó muchísimo, pero es un momento para pensar en qué mundo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo con el mundo, si estamos cuidándolo y valorando el único lugar que tenemos en el universo", dice cuando hablamos de lo que le pasa con esta cuarentena por la pandemia del Covid 19 que nos encerró a todos.

"Espero que nos sirva para valorar, repensar qué es lo que estamos haciendo cada uno con nuestras vidas, y qué estamos haciendo como comunidad, qué les estamos dejando a las nuevas generaciones, ¿somos egoístas o empáticos?", reflexiona.

Propone que tenemos que ver "qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal. Aunque las grandes decisiones las van a tomar siempre los poderosos, es bueno ver las pequeñas acciones que podemos hacer cada uno en casa, en donde vivimos, pensando en estrategias de reciclaje, en plantar árboles, tirar menos basura, etc., son pequeñas acciones que van a cambiar al mundo. Hay que tener confianza", piensa y expresa.

"Como artista me motivó muchísimo", dice sobre la cuarentena, "porque si bien me cortó un ala, una pierna, hay algo que he notado en mí y en muchos otros, que es que apenas surgió todo esto, largamos por streaming, primero gratis y después con gorra virtual. Surgió la capacidad de reinventarnos, buscamos la forma de hacerlo, antes nos resistíamos a las redes, con el fundamento de que preferimos el cuerpo, pero hoy tenemos que crearnos un instagram, y otras cosas, diciendo "basta de prejuicios", de pensar que las redes son sólo para los más chicos. Ahora hay más público detrás de un teléfono o una computadora, entonces hay que captarlo, hay que enamorarlo, para que cuando podamos volver a los teatros y otros espacios, la gente diga "yo lo vi por Facebook", y tenga ganas de vivir la experiencia física", analiza Mariana.

"Esto de reinventarnos, no solamente es trabajo de los artistas, sino también de los espectadores. Las salas no llegan a llenarse para artistas locales, la gente sigue prefiriendo pagar a artistas que vienen de Buenos Aires cifras muy caras, y no pagar 200 pesos para un espectáculo local", asegura. "Es una oportunidad entonces de que vean que sin arte no podríamos vivir, y que les dé ganas de apoyar y acompañen", entiende.

"En Abra Pampa lo vi muchísimo, los chicos necesitan teatro, y con la virtualidad se abre la posibilidad de ver y ser vistos en todo el mundo. Está bueno apropiarse de estas herramientas para mejorarlas en un futuro", sostiene.

Y otras actividades

Mientras transcurre su cuarentena en Abra Pampa, también produce podcast para su programa de radio, "Plaza de perros", que tiene diez años en el aire, y se emite por FM América y a través de la plataforma online de radio Vientos (www.radiovientos.com.ar), sobre bandas de rock de Jujuy. Los podcast se titulan "Historias para no dormir".

Y está realizando micros audiovisuales para viralizar solamente por redes sociales, sobre artistas que crean en cuarentena en Abra Pampa, junto a un equipo de jóvenes comunicadores.

Dos preguntas para cerrar

¿Qué proyectos tuyos quedaron pendientes por la pandemia?

Tenía muchos proyectos de talleres que iba dar en barrio Malvinas en la capital, los fines de semana iba a dar en Abra Pampa para niños. Estaba pendiente un proyecto con el área de Paridad de Género del municipio de Abra Pampa para dar un Taller de Teatro con Igualdad de Género para adolescentes. Eran talleres de larga duración que se iban a desarrollar desde abril hasta diciembre. Quedó truncado el “Vamos que venimos”, el festival de teatro para adolescentes, donde yo iba a participar con el unipersonal que había hecho con adolescentes en Abra Pampa. Tenía fechas con una obra de teatro, “Mama Coca”, con las chicas del Profesorado de Teatro, por el Día de la Mujer. Íbamos a grabar un cortometraje. Y estábamos pendientes de un proyecto para dar teatro en escuelas secundarias. Con Wayruro, se cortó la posibilidad de seguir haciendo audiovisuales para Kallpa TV y otros proyectos.

¿Cuándo comenzaste a pensar en la nueva forma de trabajar?

Cuando todo se tornó virtual. Me di cuenta de la importancia de las redes sociales, de la importancia de tener un buen producto y manejar ese lenguaje. Con mi grupo de teatro, Olor a Rico, estamos pensando comenzar a hacer audiovisuales, hacer ciclos de videos pensados para Facebook, Instagram, YouTube, cortitos y al grano. También estoy esperando que me den el OK del Fondo Nacional de las Artes para poder dar talleres virtuales, y estoy pensando en generar un audiovisual. Todo mi trabajo se basa en cómo generamos nuevas propuestas. Textos que había escrito, los subo, los comparto. Antes vivíamos más en la corporalidad, pero ahora mi público es el que tengo en las redes.