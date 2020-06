Estudia abogacía para pelear por injusticias

Carla Burgos vive en el barrio Las Tipas de la ciudad de Palpalá, es ciega, tiene 28 años y estudia derecho con el propósito de trabajar en aspectos legales en relación a las dificultades que tienen las personas con discapacidad para ser incluidas en la sociedad, en especial en el sistema educativo y laboral.

Nació en la provincia de Salta y fue prematura de cinco meses de gestación, por ello no se le terminaron de desarrollar las córneas, con el ojo derecho nunca vió y con el izquierdo tuvo un poco de visión hasta los nueve años. Al respecto mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "siempre hice una vida normal, mi familia me contuvo mucho y nunca hizo alguna excepción conmigo. De pequeña fui a la escuela para ciegos desde antes del año de vida haciendo estimulación temprana y luego toda la primaria. En primer grado me hacen la integración en una escuela común donde me adaptaban materiales".

Hizo secundaria y luego en la Católica de Salta, de esa provincia, empezó a estudiar abogacía. "Tuve algunas dificultades porque desde primero del polimodal ya me la tenía que arreglar sola porque por ejemplo en la primaria me tenían que graficar una célula con relieves para que yo sepa identificarla, pero eso se me terminó cuando ingresé al secundario y en la universidad me cuesta más", añadió.

En ese sentido comentó que "yo hago que me escaneen los libros y de esa forma estudio para rendir de forma oral. Al ver esas dificultades y porque me gusta mucho el derecho penal inicié esta carrera, pero en primer lugar porque la sociedad necesita justicia, hay muchas injusticias. Y en segundo lugar, porque como persona con discapacidad está bueno defender mis derechos y concientizar a la sociedad sobre todos los derechos y obligaciones que tienen las personas con discapacidad".

Actualmente estudia a distancia y rinde en la provincia de Salta, y además es mediadora comunitaria, "la mediación está encargada de que no se vaya al juicio sino que haya una resolución. Es juntar las dos partes y mediante una mediación trato de que queden conformes ambos", dijo.

Mitos sociales

Remarcó que existen muchos mitos en lo laboral. "Todavía hay mucha gente que cree que las personas con discapacidad no somos capaces de desempeñar un puesto laboral porque nosotros podemos trabajar como cualquier persona sólo con algunas adaptaciones. Yo por ejemplo tuve la posibilidad de rendir dos veces para ingresar en Fiscalía en Salta y me fue bien, tuve notas altas pero nunca me llamaron. Presenté muchas notas también acá y allá por puestos laborales pero nunca me llevaron el apunte. No veo que se cumpla con el cupo laboral del 4% como dice la ley".

Siguió diciendo que "esas falencias nos duelen mucho porque hay demasiadas personas con discapacidad que no pueden ingresar al sistema laboral. Uno tiene la pensión pero no cubre las necesidades básicas que tenemos".

Mensaje superador

A las personas con discapacidad que no se sienten fuertes anímicamente, "les digo que la vida sigue, hay que disfrutar el día a día y aprovechar cada oportunidad. Una discapacidad te deja muchas enseñanzas, podemos hacer las mismas cosas desde diferentes ámbitos, si uno le pone voluntad todo se puede lograr. Hay que apoyarse en Dios y mirar con optimismo la vida poniéndonos positivos".

Indicó que existen falencias en lo educativo



JUNTO A SU PAREJA/ REALIZAN PROYECTOS INCLUSIVOS.

Carla Burgos dicta cursos del sistema braille para maestras, psicopedagogas y también para padres. Vino a Jujuy para convivir con su pareja con la cual están armando proyectos para capacitar a docentes de la provincia en sistema de braille y en tiflotecnología que son las herramientas informáticas que utilizan las personas ciegas para educarse. En ese contexto manifestó que “yo uso una computadora que tiene un lector de pantalla pero hay ciertos requerimientos que precisa tener el lector para que me lo lea correctamente. Eso también pasa con niños escolarizados, eso se habla mucho ahora con la pandemia que los docentes se encuentren con un mundo que no saben trabajar, y todo se complica más con la educación de las personas con discapacidad”. “Estaría bueno que el Gobierno le brinde mayor importancia a estas cuestiones para que las personas con discapacidad accedan a la educación correctamente como cualquiera y puedan tener más oportunidades de progresar como personas independientes”, agregó.

“Que nos convoquen”

Existe también otra cuestión social que tiene que ver con la gente que “no sabe cómo relacionarse con nosotros, por eso nos tienen que dar más apertura para que nosotros eduquemos porque no hay alguien mejor que nosotros para hablar sobre el tema discapacidad porque la tenemos día a día, que sabemos cuáles son los obstáculos y los principales problemas que padecemos”, aseguró Burgos.

Siguió diciendo que “se necesita de nosotros para elaborar estrategias de inclusión en la educación, porque por más que haya voluntad y estudios de una persona sin discapacidad por crear herramientas no sabrá con exactitud lo que necesita nuestra población. Ellos pueden hablar de un mundo abstracto pero yo desde uno concreto, entonces estaría bueno que los políticos y demás autoridades nos convoquen, nos abran oportunidades y nos midan con la misma vara a la hora de diseñar políticas públicas inclusivas”.