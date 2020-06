El Museo Terry recuerda a Ricardo Vilca

Recordando el 13º aniversario del fallecimiento del gran maestro Ricardo Vilca el Museo Regional de Pintura "José Antonio Terry" de Tilcara publicó una serie de fotografías de Sebastián Szyd que homenajean al querido músico humahuaqueño. Las imágenes están disponibles en redes sociales en el marco de una especial iniciativa que contó además con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación.

El compositor, músico y maestro humahuaqueño Ricardo Vilca murió el 19 de junio de 2007 a los 53 años.

"Muchas veces tuvimos la suerte de tener a Ricardo Vilca tocando en nuestras salas. Hoy lo recordamos agradeciendo los momentos compartidos, la música y las enseñanzas que nos dejó", dice el posteo de la institución quebradeña.

Vilca nació en Humahuaca el 5 de noviembre de 1953. Fue maestro de música en escuelas rurales y profesor en la Escuela Superior de Música de Jujuy. Inspirado por los paisajes y las costumbres de los pueblos de la Quebrada de Humahuaca y la Puna jujeña, Vilca desarrolló composiciones extraordinarias, que dejaron huellas en la tradición musical jujeña y en toda la cultura. Compuso más de cincuenta obras, muchas de las cuales fueron plasmadas en cuatro discos y en una banda sonora para cine. En el año 1995 recibió un premio de la Unesco por su contribución al acervo cultural. En 2014 el Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del Decreto Nº 4.854, declaró la obra de Ricardo Vilca Patrimonio Cultural de Jujuy, en el marco de la Ley Nº 5.751 de Patrimonio Cultural de la Provincia de Jujuy.

Sobre el fotógrafo

Sebastián Szyd inicia una serie de viajes alrededor del mundo a los 19 años, los cuales se configuran como motor de sus búsquedas estéticas y espirituales. Sus proyectos, que toman como puntos de referencia Latinoamérica y Oriente, se desarrollan por caminos visuales, instalativos y sonoros.

Ha recibido, entre otras distinciones, la Beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation y la Beca del Fondo Nacional de las Artes. Su obra ha sido publicada en distintos formatos, entre los que se destacan sus monografías "América", publicada por La Azotea Editorial, y "Ofrenda", publicada por Antennae Collection.

La obra de Szyd ha sido expuesta de manera individual y colectiva en numerosas oportunidades e integra colecciones públicas (Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, The Museum of Fine Arts of Houston) y privadas en América Latina, Europa, EEUU y Japón.