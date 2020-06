Rivarola: “No es el momento para armar un festival de denuncias penales”

El Presidente del Partido Justicialista –distrito Jujuy- manifestó firmemente su oposición a las denuncias penales que surgieron en las últimas horas, en contra de funcionarios y efectivos de la Policía de la Provincia, por ser supuestamente responsables de no haber observado las medidas sanitarias de seguridad que derivaron en los contagios del coronavirus, que se están dando en territorio jujeño. “No me parece que sea el método ideal. No es el momento para armar un festival de denuncias penales ni en contra de efectivos de la Policía de la Provincia, ni en contra del propio ministro de Seguridad doctor Ekel Meyer”, señaló Rubén Rivarola. “Y esto no lo digo solamente como presidente del Partido Justicialista, como diputado provincial o como autoridad del Poder Legislativo, me parece más importante expresarlo además como simple ciudadano, convencido de que cuando toda esta crisis pase, tendremos tiempo para revisar todo lo actuado y hacer los balances necesarios. Entonces sí, si aparecen responsables y según el grado de esa responsabilidad, todos deberán responderle a la Justicia y a los jujeños”.

En otro momento, el legislador, expresó: “Puedo entender la preocupación del gobernador de la Provincia y la presión que debe sentir como lógica reacción de la gente, frente a las posibles incorrecciones de personal policial que se haya contagiado supuestamente comprando coca en Bolivia, y posteriormente, generado una cadena de difusión de la enfermedad. Pero no comprendo el aprovechamiento político de algunos personajes que solamente aparecen de vez en cuando, para aprovechar los problemas buscando sacar una tajada política, tal es el caso de la denuncia al Ministro Meyer. Como dije, estoy convencido, de que nadie quiso o quiere enfermarse, ni desea el mal para su familia, sus amigos o sus comprovincianos. Pero debemos superar este momento con serenidad y mano firme, pero resguardando la voluntad y el esfuerzo de los servidores públicos y los funcionarios, que como se dice, están en la primera fila de la lucha contra la pandemia. Yo hago un llamado a la prudencia en el tratamiento de estos temas, en este momento tan duro que vivimos” finalizó Rivarola.