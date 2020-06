Piden más celeridad con trasplantados

Ángela Cisneros, residente de la localidad de El Carmen, agradeció a las autoridades del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cicaijuy) y a la obra social Incluir Salud, que finalmente le anunciaron que su hijo Hugo Cisneros de 24 años, quien padece síndrome de Bardet Bield y es trasplantado renal, recibirá atención a su enfermedad en la provincia de Salta. No obstante pidió mayor celeridad en la atención de estos casos porque si bien el contexto de la pandemia genera demoras en el traslado, ella venía solicitando la asistencia de su hijo desde el 30 de mayo.

Ángela Cisneros relató que su hijo es paciente trasplantado renal de hace 8 años en la provincia de Córdoba y debía hacerse atender en esa ciudad, por lo que hace más de un mes solicitó su traslado.

Durante la espera, el cuadro de salud de su hijo fue desmejorando, presentándose fuertes síntomas de dolor.

Días atrás le confirmaron que llevarlo a Córdoba se hacía complicado por el tema del Covid-19 y que lo iban a trasladar al Centro de Control de Trasplante de Salta, donde se le haría estudios para ver en qué afectó su cuadro clínico.

"Actualmente él viajaba a hacerse los controles a la ciudad de Córdoba pero por esta situación de la pandemia de que no podemos movilizarnos de la provincia, se me hizo muy difícil la situación de salud de mi hijo, porque en Jujuy no hay médicos especialistas en trasplantados que puedan verlo y sepan qué es lo que él tiene. Hay una doctora que lo controla aquí para que no nos movilicemos a otra provincia pero nos falta tener especialistas o traerlos de otra provincia si es necesario", dijo.

A su vez recordó que su hijo "estuvo con un cuadro bastante grave y malo para su salud y para su órgano trasplantado y yo no sabía qué hacer. Ayer (por el día martes) tuvimos una respuesta por parte del personal del CucaiJujuy, les agradezco un montón porque ellos se movilizaron".

Piden bolsitas de colostomía

Piden bolsitas de colostomía

Su hija Franchesca Victoria Vergara, a raíz de la enfermedad que padece, debe utilizar estos elementos que tienen un costo que ella no puede asumir y que la obra social no le cubre la totalidad de los insumos. Si bien destacó que recibió donaciones de bolsitas, señaló que su niña llega a ocupar por día entre tres a cuatro bolsas código 8002 (pediátricas) que a un valor de $266 implica un costo que no puede afrontar. Es por eso que acude a las personas solidarias que puedan ayudarlas con las bolsitas como también con prendar de vestir para la pequeña y leche. Quienes deseen contactarse con la madre deberán comunicarse al teléfono 3884699331.

“Tanto la bolsita de colostomía que usa mi hija, su leche y el medicamento para su tratamiento no los cubre la obra social al cien por ciento. Y por el tema de la pandemia nos fueron quitando cobertura con el tema de que los insumos no llegan y porque es mucho el presupuesto de ella. Mi pedido es apelar a aquellas personas que atraviesan la misma situación que yo con mi hija para que puedan donarme las bolsitas”, dijo Ríos. Además, remarcó que la pequeña tiene una abertura en el vientre (pared abdominal) “en la que le sacan dos partecitas de los intestinos para que pueda defecar. Las bolsitas van pegadas ahí en los agujeritos y se las aplico en la pancita”. Por día llega a gastar entre tres o cuatros bolsitas. “Recibí una donación desde Ledesma pero así como llegan se van, porque la bebé las usa un montón”, señaló al concluir.licar el tema del trasplante", sostuvo.