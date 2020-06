El emotivo discurso John Boyega por el crimen de George Floyd

"No sé si tendré una carrera después de esto, pero a la mierda con eso", gritaba hace unas horas en Londres frente a una multitud el actor británico John Boyega, intérprete del personaje Finn en la última trilogía de Star Wars.

Reunidos para apoyar las manifestaciones en los Estados Unidos contra la violencia policial y racial que produjo la muerte de George Floyd , en Hyde Park miles de personas presenciaron y grabaron, el apasionado discurso del actor británico.

La periodista Haley Ott de la cadena CBS fue una de las primeras en dar a conocer las imágenes de Boyega en la protesta que se llevó a cabo un día después de que muchos artistas mostraran su indignación por lo ocurrido a través de las redes.

Con carteles que aludían al asesinato de Floyd y cantando su nombre, los asistentes se reunieron para escuchar a Boyega que, con la ayuda de un megáfono, se transformó en improvisado orador.

" Las vidas de las personas negras siempre importaron. Siempre hemos sido importantes. Siempre tuvimos sentido. Siempre triunfamos a pesar de las circunstancias en nuestra contra y este es nuestro momento. Ya no voy a esperar más ", dijo el actor que luego se refirió directamente a Floyd y Sandra Bland, una mujer negra que murió estando en custodia policial en 2015.

"Hoy se trata de las personas inocentes que estaban a mitad de su camino. No sabemos lo que George Floyd podría haber logrado, no sabemos lo que Sandra Bland podría haber logrado, pero hoy nos vamos a asegurar que los más jóvenes sepan quiénes fueron", explicó Boyega y siguió con un pedido al público global y luego un ruego para los que estaban reunidos junto a él en el parque durante el mediodía londinense.

" Necesito que entiendan lo dolorosa que es toda esta mierda . Necesito que entiendan lo doloroso que es que te recuerden todos los días que tu no importas, pero eso ya no es verdad, nunca lo fue", concluyó el actor que urgió a los presentes a protestar lo más pacíficamente posible. "Quieren que nos equivoquemos, nos quieren desorganizados, pero hoy no sucederá", remarcó.

Fuente: La Nación.com