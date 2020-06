"El trasplante de tabaco se hará a partir de la segunda semana de agosto"

-¿Cómo es la situación actual de los tabacaleros para afrontar la campaña este año?

Para nosotros, la cuestión agronómica creo que fue importante por los resultados que tenemos. El hecho de haber llegado a 35 millones de kilos con 13 mil hectáreas demuestra lo que es realmente un productor tabacalero de Jujuy. Evidentemente no ha sido acompañado en la cuestión económica, no solamente por el precio que no fue lo que realmente correspondía, sino por los altos costos de producción, lo que provocó que económicamente no esté bien el productor tabacalero. Y eso también tiene su fuerte consecuencia en lo social donde al tener menos hectáreas, menos mano de obra, menos circulación o menos generación económica social, va en contra de las mejores condiciones de vida y agranda la pobreza.

-¿Eso implica que se reducirá la cantidad de hectáreas para cultivar?

La caída de superficie o hectáreas de producción ya viene de hace varios años por lo cual la Cámara está muy preocupada en detener esa situación, porque significa la caída en todos los aspectos y también la desaparición de productores, que eso no debe suceder. Y eso es debido a los altos costos de producción y la falta de los ingresos suficientes para cubrirlos.

-¿Y cuánto cayó la rentabilidad del sector?

Hablar de rentabilidad en el sector tabacalero no es posible porque la ecuación de ingreso egresó, desde hace varios años que no nos viene acompañando. Es solamente un sistema de sobrevivencia. Es un sistema en el cual podríamos estar mucho mejor, pero estas son las realidades que se deben atravesar en estos momentos donde los fertilizantes y la mayor parte de los insumos necesarios, salvo la mano de obra en el sector tabacalero, está en dólares, mientras que el recibo y el pago estánn en pesos.

-El tabacalero que está dejando de producir, ¿está buscando o se está volcando a otro tipo de cultivo?

Hoy por hoy, el productor que está dedicado a la actividad tabacalera, tiene todo, no sólo su maquinaria y su finca adecuada para esta producción. Vemos que son años de demanda de tabaco por la forma en que se viene comprando, y cómo los compradores vienen procurando el tabaco de Jujuy. Entonces, posibilidades de producir existen desde el punto de vista comercial porque lo llevan. Las imposibilidades están desde el punto de vista económico financiero. Actualmente el objetivo de la Cámara es tratar de hacer las mismas hectáreas que la campaña que pasó.

-¿Cuánta cantidad de tabaco se espera producir este año?

En un principio eran 13.680 hectáreas de las cuales quedaron casi 13 mil. Este año el objetivo es volver a tratar de hacer esa misma cantidad. El rendimiento y calidad fue óptima desde el punto de vista de los kilos, 35 millones, y una calidad también de excepción y de liderazgo internacional. Eso hace que volvamos a apuntar a ese mismo objetivo, más allá de todos los problemas y adversidades que estamos teniendo.

-¿Cómo están afrontando la cuarentena los productores y trabajadores?

Los productores fueron extremadamente respetuosos de todas las exigencias y recomendaciones impuestas sanitariamente por nuestro Gobierno de la Provincia y de la Nación, porque estamos de acuerdo con la protección de la salud. Viene una preocupación ahora y es fuerte en el sentido que cuando viene el trasplante hacia los potreros ya utilizamos mayor cantidad de mano de obra. Por lo tanto nuestras instituciones están trabajando para poder tener un protocolo y que sea aprobado. Nosotros en eso queremos tener los resguardos necesarios desde el punto de vista también de la propiedad, cuando el productor lleva a sus trabajadores a la finca o cuando estos deban desplazarse hacia sus domicilios, tengamos todos los recaudos preestablecidos. El trabajo de trasplantar se hará a partir de la segunda semana del mes de agosto.

-¿Está en duda el abastecimiento de cigarrillos en los quioscos?

Entendemos que esto ya está normalizado y por otra parte, ya el próximo mes veremos que la recaudación retome los cánones regulares, porque en estos dos meses esta caída de la recaudación ha complicado aún más la situación económica de los productores. Por eso, no solamente hemos trabajado con fortaleza y determinación en pedir que eso se reactive sino también hacer todos los reclamos a nivel de la Secretaría de Agricultura de la Nación, para la agilidad en el sistema de la transferencia de la plata que debe ser mensualmente, y la pronta aprobación de los programas operativos anuales, para poder traer la plata en tiempo y forma con las resoluciones aprobadas en lo que corresponda al año 2020. Todo esto, porque hubo dos meses donde fue fuerte la caída en la recaudación por la falta de ventas que complicó más la situación de los productores tabacaleros y porque en esa venta están el Estado nacional y el Fondo Especial del Tabaco. O sea que no hemos percibido los recursos y no los vamos a percibir en la medida regular y normal que venían en los meses de enero, febrero y parte de marzo. Por eso se hicieron los reclamos a la Secretaría de Agricultura de la Nación, porque significa traer los fondos en tiempo y forma y adecuadamente para que el productor pueda producir.

-El jueves último participó de una reunión virtual con la Federación de Productores. ¿Qué trataron?

Atendiendo las inquietudes y sobre todo las sugerencias de las otras provincias, se realizó una teleconferencia donde cada una ha expresado sus problemas que no son diferentes a los que está atravesando Jujuy. Se han tocado temas muy cruciales, como las transferencias de los recursos del FET en tiempo y forma. Se hizo también un listado de acciones.