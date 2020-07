Respetando las medidas de seguridad se llevó a cabo en Libertador un sencillo acto protocolar conmemorativo de la Independencia Nacional que contó con la participación del intendente Oscar Jayat y funcionarios.

Luego de la ceremonia, el presidente del Concejo Deliberante, Rolando Flores, recordó que se cumplía el 204º aniversario "de la declaración de nuestra independencia que fue redactada en quechua, aimara y castellano y la versión en guaraní no llego a publicarse que no haya sido solo una declaración de principios".

Agregó también que "hace siglos los griegos comprendieron que el peor castigo para el ser humano no es la muerte sino el destierro, esa penitencia que obliga al condenado a estar lejos de los que quiere, a diferencia de lo que ocurre en nuestros tiempos, para ellos la identidad no estaba dada porque cada uno era individualmente. No deja de conmover la relación que ellos establecían con su tierra, sobre todo cuando escuchamos a muchos que al hablar de la Argentina dicen en este país, en lugar de decir en mi país, privar alguien de su patria significaba derrumbar todo su ser porque privaba al condenado de la posibilidad de ser reconocido por los que amaba".

Flores instó a ser "capaces de dejar de lado individualismo y personalismos que la lucha por tener un gobierno independiente requería revelarnos, tomar las armas, enfrentar al enemigo, que nos sometía, pero también suponía pensar cómo queríamos vivir, como sociedad con valores y principios republicanos que garanticen el derecho de ser felices".

Habló del momento por el que estamos atravesando. "Hoy tenemos que afrontar una guerra frente a un enemigo que nos pone a prueba como humanidad, que es tan mortal y que nos obliga a replegarnos permanentemente en nuestras casas, que nos hace tener mucho miedo, que no sabemos cómo enfrentarlo y atacarlo, no distingue clases sociales y nos muestra lo frágiles que somos como sociedad".

Para finalizar expresó que "si no nos unimos para enfrentarlo no nos vamos a salvar, necesitamos del otro, de reconocernos como seres frágiles y débiles, entender que necesitamos del trabajo en equipo, de la solidaridad, de poner por encima de lo individual lo colectivo. Seguro que vamos a salir adelante con determinación y valor ayudándonos unos a otros, terminando con la picardía, los egoísmos, con los oportunismos y la miseria humana como los enemigos a vencer".