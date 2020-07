A los 29 años se retiró Andre Schürrle, asistidor de Götze en la final del Mundial 2014

El delantero del seleccionado alemán campeón del mundo en Brasil 2014, André Schurrle, quien asistió a Mario Gotze en el gol que le valió el triunfo ante Argentina en tiempo suplementario por 1 a 0, se retiró del fútbol a los 29 años.



"Maduré la decisión durante mucho tiempo y no necesito más ovaciones" dijo hoy Schurrle a la revista "Der Spiegel", consignó la agencia de noticias DPA.



El contrato de Schurrle con Borussia Dortmund se rescindió hace poco, tras el fin del préstamo del delantero con el Spartak de Moscú. El goleador jugó también en Mainz, Bayer Leverkusen, Wolfsburgo y los ingleses Chelsea y Fulham sumando 373 cotejos y 86 goles.





Schürrle agregó "muchas veces me sentí solo, justo cuando los momentos bajos eran cada vez más bajos y los altos cada vez menos, pero el ambiente del fútbol no me permitió mostrar esos sentimientos".



El delantero fue suplente en la final jugada en el Maracaná aquel 13 de julio de 2014 e ingresó a los 31 minutos por Christoph Kramer, quien sufrió un traumatismo en la cabeza.



A los 113 minutos de la final, cuando la definición desde el punto penal parecía inevitable, Schurrle escapó por la izquierda, superó en velocidad a Javier Mascherano, envió un centro y Gotze (entró a los 88 por Miroslav Klose) usufructó el pase superando a Sergio Romero, de endeble reacción, con un zurdazo.



Schurrle dejó el futbol, pero se va campeón del mundo y nada menos que siendo asistidor de ese gol que le valió a su país la cuarta copa mundial.