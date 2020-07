Federico Bal anunció entre lágrimas que derrotó al cáncer

A principios de marzo, Federico Bal contó que tenía cáncer de intestino luego de realizarse una colonoscopia y una endoscopia. A través de las redes sociales, había subido un video relatando el duro momento que estaba atravesando: “Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y encontraron un tumor en mi intestino”. Desde entonces inició un tratamiento invasivo con quimioterapia, rayos y medicación.

Pasaron cuatro meses de aquel diagnóstico y de una larga lucha para superar la enfermedad. Y este jueves, el actor gritó a los cuatro vientos que ya no tiene cáncer. “Me curé”, anunció en su cuenta de Instagram y compartió siete fotos para describir cómo fue el proceso y quiénes lo acompañaron en este camino. “¡Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURE”, publicó.