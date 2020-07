Citan a la madre de joven asesinado a declarar

En las próximas horas, la jueza de Menores María del Rosario Hinojo comenzará con las tareas indagatorias a familiares y amigos de la Mario Alexis Valeriano, joven asesinado el pasado 6 de junio y por el hecho su novia está detenida.

El día martes 21 deberá presentarse Rosa Beatriz Silisque, la madre de la víctima quien deberá ratificar la denuncia de este hecho de sangre donde su hijo murió de dos puñaladas, una de ellas cerca de la clavícula izquierda y la otra en el medio del baso que le produjo serias lesiones en órganos vitales, que terminaron con su vida en la madrugada del domingo en el hospital "Pablo Soria", donde había sido trasladado por el Same.

Rosa Beatriz y Mario Valeriano los padres de Mario Alexis lucen remeras con una foto de su hijo y la leyenda "Justicia por Marito".

"Sabemos que el expediente está en manos de la jueza de Menores y es increíble pensar que por sólo unos pocos días será juzgada como menor cuando hoy y a pocos días de cometer el asesinato de mi hijo cumplirá los 18 años", afirman los padres.

Los ojos de Rosa Beatriz Silisque se llenan de lágrimas, "no tenemos consuelo, nos arrebató un ser humano único al que ahora intenta ensuciar, embarrar con mentiras, cuando todos saben que era ella quien permanentemente agredía a Mario", y el llanto incontenible nos obliga a detener la entrevista.

Mario Valeriano, afirma que su hijo concurría a la Escuela del Regimiento 20 y que este año se había inscripto en la Escuela de Música "tenía muchos sueños y esperanza, proyectos, planes y quedaron todos truncos".

Rosa Beatriz y Mario se preguntan qué pasó esa noche en la casa de su hija de 27 años, quien es enfermera y como trabajaba, Mario Alexis era quien se encargaba de cuidar a su pequeño hijo de sólo un año, de quien "era mucho más que el tío, era el padre", afirman.

Rosa Beatriz entre sollozos recuerda que en una oportunidad se reunieron con la mamá de la joven imputada y cuando le reclamó sobre los arañazos y moretones que tenía su hijo en diferentes partes del cuerpo, le contestó que su hija era muy torpe y muy nerviosa.

"Hoy dice que mi hijo era violento, no sólo lo asesinó sino que ya muerto intenta hacerlo quedar mal, hasta en su Facebook sus amigas le piden que no la maltraten", agregando que "se nos acercó gente y nos contó el trato que le daba y no sólo por los amigos de Mario, era conocido el mal trato", indica y la emoción la embarga de nuevo.

Antes de finalizar la entrevista remarcan que "queremos la pena máxima, que sabemos que podría ser como mucho quince años de prisión", y sin poder contener el llanto se pregunta, "no es justo que cuando cumpla 33 años recuperará la libertad, pero a nuestro hijo jamás volveremos a tenerlo, a verlo, a compartir un cumpleaños".

"A la jueza le pediré que averigüe si pidió ayuda de manera inmediata o qué tiempo demoró, necesitamos saber si mi hijo sufrió mucho" y dan por terminada la charla.

