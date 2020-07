Diego Ficoseco, psicólogo de personas privadas de su libertad, habló sobre el motín señalando que el mismo está relacionado a la preocupación y estrés de esta población por la pandemia. También analizó la tarea que cumple junto a otros especialistas restituyendo derechos a los que cumplen una condena en los establecimientos penitenciarios haciendo énfasis en que comprendan el delito que cometieron.

En relación al motín que se llevó a cabo el jueves pasado en el Servicio Penitenciario Nº1 de Gorriti opinó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "fue un acto reprochable pero está dentro de que los internos mandaron un mensaje dirigido hacia las autoridades judiciales y que esto va de la mano con el incremento del nivel de ansiedad e incertidumbre en el que vivimos, al igual que el resto de las personas en la actualidad a partir de los efectos de la pandemia".

"Es un hecho que también traspasa los muros del penal y que de alguna manera lo expresaron las personas que están privadas de su libertad. Un mensaje que busca respuestas a sus necesidades y de ser escuchados. Pero desde ya es un hecho muy doloroso el que vivimos ese día y que no le hace bien a nadie", dijo.

Ficoseco forma parte del Gabinete Técnico Criminológico, que es un equipo compuesto por ocho psicólogos que trabajan en las cárceles. "Trabajamos desde una mirada restitutiva de derechos humanos, eso es lo principal, porque la persona que transita un período de detención lo primero que se afecta son sus derechos humanos. Ellos cuando ingresan viven un cambio muy grande en sus hábitos de vida porque tienen rutinas para todo que deben obedecer. Nosotros entendemos que el único derecho que tienen suspendido es la libertad, entonces intentamos restituir los otros derechos", comentó.

Siguió diciendo que "estamos en un punto intermedio entre el internado y el personal porque por un lado somos asesores de los directivos de los establecimientos en los que estamos, asesoramos en cuanto a las características emocionales o personalidad de los internos para que puedan trabajar y desarrollar mejor su labor en cuestiones básicas de convivencia, reglas y otras".

Tras consultarle sobre si los presos se arrepienten o no cuando hacen terapia con ellos, el especialista señaló que "la realidad es que eso no siempre ocurre, nos pasa mucho y es muy común que el discurso de que se arrepienten llegue influido por otras cosas que pueden ser solo por querer su libertad, porque realmente sienten la culpa o hasta por presión de sus abogados".

"De todas formas, ese no es el punto en el que trabajamos, no nos interesa tanto que la persona nos diga de forma textual, literal "me arrepiento de lo que hice". Nos interesa más que esa persona pueda comprender los hechos que cometió, trabajamos con el testimonio de sentencia en el que sale la investigación de lo que hizo esa persona. Nosotros apuntamos a que comprenda lo que hizo, el daño acusado, que pueda repensar eso y reelaborarlo", añadió.

Contexto que no favorece

Puntualizó que hacen hincapié en aquellas condiciones que hayan aportado a que cometan cierto delito. "Por lo general prevalece una mirada individual que dice que esa persona es asesina, abusadora o ladrona, por ejemplo. La realidad es que la mayoría vivió en un contexto que favoreció o colaboró para que terminen haciendo lo que hicieron. Esto de ninguna manera es justificable, o le quita responsabilidad al que comete el delito".

"El que lo realiza es el actor principal, pero hay otros detrás que son secundarios o de reparto, o de detrás de escena que han ido colaborando sin darse cuenta o de manera involuntaria para que lo sucedido se realice de esa manera", finalizó el psicólogo.

Atraviesan por varias situaciones previas

El psicólogo Diego Ficoseco explicó que la población carcelaria no debe ser vista como personas ajenas a nosotros, “son como cualquier ser humano que sufre, que tiene necesidades y familia. Por diferentes motivos, los que llegan no lograron satisfactoriamente, en su momento, ser contenidas por las demás instituciones estatales o en sus familias”. “Van atravesando barreras o umbrales y llegan a la cárcel que es el fondo del barril, en todo ese camino va sufriendo y degradando su calidad de vida. Entonces es todo un esfuerzo personal y una serie de cuestiones que atraviesan para llegar a ser contenidos en una institución”, agregó.

Asimismo indicó que “la comunidad en general los percibe como si fueran extraterrestres, de que son peligrosos y de que si se escapan nos matan. Es increíble y motivador cuando uno empieza a descascarar cuando llega una persona golpeada, y el trabajo que hacemos es sacar esas cáscaras rotas hasta que logren ver sus recursos y entender que su vida tiene otro sentido que no habían podido ver”. También aseguró que hay situaciones numerosas en las que las personas están detenidas por causas que por años están en investigación y salen en libertad porque no les encuentran culpa.



“No podemos hablar de una personalidad criminal, que haya un tipo de pensamiento común en todos, en cada caso hay distinto. Cada uno vive su detención de manera diferente, también trabajamos mucho en el tratamiento”, aseguró el especialista. Para concluir afirmó que “es entendible que los que desconocen cómo se trabaja adentro o la realidad de las personas privadas de su libertad valoren solamente los aspectos negativos de ellos. Por eso es importante que se sepa lo que se vive ahí y no se los vea de una manera rivalista o con temor, y hasta manifestando odio hacia ellos”.

Gabinete Técnico Criminológico

Trabaja en el Establecimiento Penitenciario Nº3 de Mujeres de Jujuy que el viernes cumplió 34 años, y también en la Unidad Nº5 que es un Centro de Reinserción Social para aquellos que hayan atravesado la progresividad del régimen carcelario. Son un equipo denominado Gabinete Técnico Criminológico que está en diferentes unidades, realizan interconsultas y se reúnen para intercambiar vivencias. Por fuera de esto, el psicólogo es referente de otro espacio denominado Equipo Sistémico de Jujuy que hace hincapié en estudios sobre casos de población carcelaria y también realizan terapia de familia y pareja.

En relación a la tarea que realiza en el Centro de Reinserción Social estableció que trabajan en conjunto con jueces en los beneficios judiciales como ser las prisiones domiciliarias, libertades condicionales, asistidas, salidas transitorias o laborales. Acompañan el tratamiento que se les hace a los detenidos y cuando están llegando al final del proceso de progresividad realizan evaluaciones para los jueces. El Gabinete Técnico Criminológico está compuesto por cuatro psicólogas en el penal de Gorriti, dos en el establecimiento Nº7, una en la Unidad Nº 2 y Nº 4, y uno en el de Mujeres y en la Nº3.