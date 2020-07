"El jazz no es sólo nostalgia, es energía"

Oscar Giunta Supertrio! es una banda de jazz que no sólo toca jazz, sino que aborda un repertorio en el que confluyen diversos mundos estilísticos y musicales, vistos desde el prisma jazzístico. La agrupación, integrada por Oscar Giunta (batería, composición, dirección musical, producción artística y ejecutiva), Hernán Jacinto (piano) y Flavio Romero (contrabajo), acaba de lanzar su nuevo álbum titulado "Apaláp!", registrado en Nueva York en los Bacque Recording Studios y lanzado en formato físico y digital al mercado mundial a través del sello Club del disco. El Tribuno de Jujuy habló con el líder la banda, Oscar Giunta quien brindó detalles de su flamante material, contó cómo vive la cuarentena y se refirió a los jujeños con afectuosas palabras.

¿Cómo fue el proceso de creación del nuevo disco?

"Apaláp!" fue grabado en 2019, el 23 y 24 de abril en la ciudad Nueva York y esto se da porque estábamos en una gira bastante extensa por Estados Unidos y hubo tiempo de organizar esta grabación en Bacque Recording Studios cuyo dueño es Luis Bacque, un reconocido ingeniero argentino radicado en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Con él ya existía la motivación de grabar desde hace más de ocho años y creímos que era el momento ideal para poder cristalizar esa grabación que venía pidiendo pista desde hace bastante tiempo. Sentí que estaban alineados los planetas, así que juntamos la gira y la grabación y ahora se puede disfrutar de este álbum editado y distribuido por El Club del Disco.

¿Cómo definiría el estilo musical del trío?

Somos un trío de jazz que no solo toca jazz, somos eclécticos. Habitualmente cuando se habla de una agrupación ecléctica se hace referencia a músicos del rock o de otras disciplinas que toman materiales de otros géneros, pero acá es a la inversa nosotros somos un trío de neto corte jazzístico que toma ritmos de otros mundos musicales y los llevamos al terreno del jazz.

Plasmamos música que no necesariamente proviene del ámbito del jazz ortodoxo, nuestra música no es estática, ni para apreciar solemnemente, nuestros conciertos son una bola de energía, tienen más que ver con un concierto de rock que con uno de jazz tradicional y eso me hace muy feliz porque tratamos de desacartonar el jazz en el sentido que no es solo música cargada de nostalgia o para la gente mayor, es música que mientras uno la tomé desde un lugar vital y desde un lugar que tenga que ver con la energía se va a mantener viva y va poder abarcar y captar a un montón de público, no solamente la gente de una cierta edad o de un cierto perfil. Es música para todos.

¿Cómo se puede conseguir el nuevo disco?

El material lo pueden conseguir en formato físico a través de www.club deldisco.com, y la particularidad con el sello del disco es que tiene un sistema exclusivo de venta mediante el cual, uno compra el albúm y el sello se encarga que llegue a manos de los clientes de cualquier punto de la República Argentina y esa es una gran ventaja, es sistema muy cómodo y también se puede adquirir el disco digital. También hay un portal mediante el cual se puede acceder al material en las principales plataformas digitales del planeta (www.smarturl.it/apalap) y además se puede comprar por Mercado Libre Argentina.

¿Cómo está viviendo este momento tan particular de cuarentena?

La situación ha sido de un gran impacto para todos, hemos tratado de sortear esta situación amparados en el arte, abarcando las áreas de la música que no tengan que ver con presentaciones en vivo. A mí me ha servido para replantearme un montón de cosas para componer, para pensar en un segundo disco que esperamos poder grabar en noviembre en ocasión una nueva gira.

Después trabajo en otra faceta mía, la pedagógica, estoy en contacto con muchos alumnos de todo el país online y eso es algo que ya vengo llevando adelante desde 2013, así que esta situación no me encontró desprevenido porque desde hace tiempo doy clases virtuales de batería y en 2019 lancé una masterclass en video de casi dos horas de duración donde hago un racconto de material educativo y pedagógico para bateristas particulares, programas de conservatorio o escuelas de música privadas y eso ha tenido hoy un gran recibimiento, no sólo en Argentina sino también fuera de las fronteras del país. Estoy contento porque esto se potenció muchísimo en estos momentos de cuarentena porque la gente se volcó al internet. Y lo que más extraño es salir de gira, los conciertos y las grabaciones. Pero hay que seguir en carrera, estar activo, practicando para estar lo más afilado posible, con el motor caliente para que cuando se abra "la gatera" y podamos salir a las rutas.

¿Cuál es su vínculo con Jujuy?

Estuve dos veces, la primera en 2018 junto con mi trío invitado por el Club de Jazz de Jujuy, agradezco la convocatoria a Belén Hurtado, Alomías Lizárraga y Bacho Auad, los ideólogos del club en Jujuy donde me han recibido con gran cariño y disposición. Allí tuve la oportunidad de tocar en un espacio tan hermoso como el teatro Mitre en el Festival de Jazz, fue una noche mágica y hermosa. Y también brindamos una master class para los músicos locales y un concierto íntimo en un bar para un grupo más reducido de personas. En 2019 volví para dar clases y talleres. Mi recuerdo de Jujuy es imborrable y de hecho todo está hablado poder regresar, las ganas de volver están siempre. Esperamos que todo esto pase para poder concretar el viaje ya que coseché allí grandes amigos y colegas increíbles. Así que la próxima gira que tengamos por Jujuy será para hacer la presentación oficial de "Apaláp!" y para adelantar material de lo que será el próximo disco que se grabará a finales de este año.