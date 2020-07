El secretario de Obras Públicas de Nación dio positivo por Covid-19

El secretario de Obras Públicas de Nación, Martín Gill, confirmó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo por coronavirus en un hisopado que le realizaron en la jornada de ayer.

El funcionario se encuentra aislado, y aclaró que todos los colaboradores que se desempeñan junto a él dieron negativo.

Hasta el momento, se trata de un caso asintomático, y aclaró que "todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo".

Hace instantes me confirmaron que el hisopado que me realicé anoche dio positivo para COVID-19.



Me encuentro asintomático y aislado en Bs As. Mis colaboradores dieron negativo a la misma prueba. Todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo.