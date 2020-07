Jujuy ingresa a una temporada de posibles incendios severos

La estrategia provincial en el manejo de incendios y tala de árboles fueron temas en los que el Ministerio de Ambiente profundizó ayer en una conferencia de prensa virtual que brindó la ministra María Inés Zigarán ante el inicio de la temporada más peligrosa. Anunció que se gestiona crear una base en la Quebrada, un proyecto de prevención del dengue en la próxima campaña, y fondos para proyectos de reciclaje.

Sobre los incendios en las Serranías de Zapla Tolaba dijo que hacía 6 años que no había pero en 2019 fue por quema de pastizales.

"Entramos a la temporada alta que va de julio a diciembre", dijo el brigadista Lautaro Vásquez explicando que tienen un índice meteorológico de peligro de incendio que ahora indica que se está ingresando a "una temporada severa de incendios, que si no viene una lluvia importante en primavera, vamos a estar bastante complicados en octubre y noviembre", advirtió junto a su par técnico Sebastián Hernández. Ambos hicieron un raconto de la mejora en la distribución territorial lograda con la instalación de las tres bases de Yuto, San Pedro y El Brete, ahora con 62 combatientes, entre ellos 20 mujeres. Zigarán recordó que se crearon en 2015 a través de la Unidad de Cambio Rural (Ucar) con fondos del BID.

Sobre incendios en pastizales en banquinas y rutas, el director de Incendios Forestales Ezequiel Morales explicó que son frecuentes, en especial en la zona de Alto Comedero hasta El Carmen. "Lamentablemente no podemos lograr un control, hacemos recorrido, presencia pero la vieja costumbre de la gente de quemar basura al costado de la ruta no podemos erradicarla", dijo.

Añadió que si bien hay multas para ello, cuando llaman los vecinos y se acude, no identifican al responsable. Y es que aclaró que este tipo de incendio no se origina naturalmente porque las condiciones climáticas no lo permiten, por lo que instó a tomar conciencia de no arrojar colillas ni quemar pastizales porque generan focos de incendio que ponen en riesgo a vehículos y transeúntes.

Enfatizó en que trabajan en todas las zonas de ocurrencia, y de hecho en el último ordenamiento territorial se incorporó a bosques de Quebrada y Puna, queñuales y churcales. La ministra anunció que es un objetivo crear una base y centro de emergencia en la Quebrada, ya que también suele presentar aludes, inundaciones y cortes de ruta.

"La previsión de este año es que puede haber más eventos extremos que los que hubieron años anteriores, por las previsiones del clima. Por eso vamos a trabajar fuertemente junto con la Brigada de Incendios Forestales y el área de Desarrollo Sustentable para concientizar y minimizar la posibilidad de ocurrencia de estos incendios", explicó.

En tanto, la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Verónica Sato, explicó que Jujuy cuenta con un ordenamiento territorial de bosques nativos que registra 1,2 millones de hectáreas, que en categoría rojo tiene 213 mil, en verde 163 mil y en amarillo 830 mil hectáreas.

Explicó que la importancia de esta diferenciación para combatir los incendios es que los bosques proporcionan servicios ecosistémicos de diferentes tipos que regulan los impactos que puedan tener los sistemas climáticos de Jujuy. Son mayor captación del agua; cobertura que impide la radiación hídrica, eólica y actúan como un sistema de regulación natural de flora y fauna.

La provincia de Jujuy tiene alrededor de 1 millón de hectáreas de bosques nativos por lo que la creación de la Brigada de Incendios Forestales apunta a prevenir ese tipo de focos y cuando ocurren, abordarlos.

Con las tres bases lograron disminuir el tiempo entre el alerta y la llegada de las brigadas para sofocar los incendios, y con ello también bajaron las pérdidas.

La fuerza está integrada por 62 combatientes, entre hombres y mujeres. "Hoy tenemos el orgullo de tener uno de los programas provinciales de incendios forestales más potentes del país", ponderó Zigarán.

Por ello recordó que los brigadistas son para trabajar en incendios forestales en el país y frente a otros eventos internacionales que se produjeron en Bolivia.

Gestionan fondos para reciclaje

La ministra de Ambiente Zigarán se refirió a la necesidad de fomentar el reciclaje y la reutilización de residuos. Recordó que hay un ecosistema emprendedor importante en la provincia y que esa cartera trabaja con la población más vulnerable, aunque hay otras líneas de mayor desarrollo y capacidad técnica. Explicó que trabajan con el plan inclusión social de recuperadores de El Pongo, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín, para el desarrollo de cooperativas y proyectos de emprendimientos. Uno de ellos fue el de recuperación de ropa para transformarla y reingreso al mercado; otro que apunta al calzado y marroquinería; y de bolsas reciclables.

Por ello gestionan a la Unión Europea, en el marco del Fondo de Emergencia requerido, agilizar el plan de inclusión social para financiar esos emprendimientos. “La intención es en el marco de fondos de emergencia que hemos requerido al Banco Europeo de Inversiones y a la Unión Europea analizar y financiar emprendimientos vinculados al reciclaje porque entendemos que en la actual crisis económica, uno de los sectores de recuperación económica en la pospandemia va a ser el sector vinculado a la economía circular”, dijo Zigarán. Detalló que tras obtener el visto bueno del Banco Europeo de Inversiones esperan que se defina la próxima semana.

En torno a la generación de residuos especiales, que incluye neumáticos y aceites fuera de uso, dijo que Calidad Ambiental trabaja en una normativa para garantizar la trazabilidad de estos últimos. Sobre la posibilidad de analizar presencia de Covid-19 en agua dijo que ese tema y otros se incluyen en la agenda con la Universidad Nacional de Jujuy con nuevas investigaciones sobre biodiversidad y salud.

Sobre talas fiscalizan y hay notificación electrónica

Acerca de la tala de árboles en el departamento Ledesma y la posible reforestación la secretaria de Biodiversidad Sato explicó que desde la Dirección de Bosques y manejo de uso de suelo hacen inspecciones periódicas, que si bien fueron reprogramadas en esta cuarentena se sigue fiscalizando. Por ello se intensificó el otorgamiento de guías e implementaron un sistema de notificación electrónica para facilitar la obtención y evitar la tala y tráfico ilegal de madera e instó a la denuncia.

Sobre la vinculación del incremento de contagio de dengue y la existencia de basurales en algunas localidades, Zigarán anunció que adquirirán un equipamiento “que permita mejorar las capacidades de los descacharrados, un equipamiento para fumigación y control de las larvas como del mosquito”, explicó Zigarán. Sato dijo que están desarrollando un plan de trabajo junto con el área de Salud y la Universidad Nacional de Jujuy para anticiparse a la próxima campaña.