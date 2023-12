Usaron pericias falsas para condenar a Nahir Galarza a prisión perpetua

A pocos días de cumplir su sexta navidad en prisión, y en víspera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre si revoca o confirma el fallo a prisión perpetua, Nahir Galarza recibió esta semana una excelente noticia.

El "Caso Nahir Galarza", que sin lugar a dudas se ha convertido en el más emblemático de criminalidad adolescente y por el cual la estudiante entrerriana se convirtió en la mujer más joven en haber recibido una pena a prisión perpetua como única condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo (20) ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, no para de brindar nuevos capítulos.

En 2021 el libro del manager de medios y exvocero de Nahir, Jorge Zonzini, titulado "El Silencio de Nahir, cronica de un linchamiento mediático" denunció que, además de los pactos de silencio familiares y la connivencia juridicopolicial a favor del padre de la joven condenada, Marcelo Galarza, también se habían mansillado todas las garantias constitucionales de la adolescente (19) con la intervención de peritos elegidos a dedo y coaccionados por el Fiscal, Sergio Rondoni Caffa, el Coordinador de Fiscales, Lisandro Beheran, y el Comisario General de la Policía de Gualeguaychú, Fabian Perez, para que perjudiquen a Nahir Galarza, desvíen la pesquiza que pesaba inicialmente sobre su padre y lograran cerrar el caso en tan solo seis meses.

La primera arrepentida de formar parte de tal andamiaje fue la perito Gabriela Laińo, que tras la durísima condena que se impartiera a Nahir a prisión perpetua comenzó a padecer una serie de trastornos psicológicos que la llevaron a demandar al estado entrerriano y a la Policía de la provincia. En pocas palabras Laiño le expresó a la justicia que los fiscales la obligaron a peritar los teléfonos celulares de Nahir y del fallecido Fernando Pastorizzo en la morgue haciéndola pasar por "Perito Informática" cuando ella en realidad es bromatóloga y jamás adquirió conocimientos para tal nivel de pericia solicitada. Asimismo, Laiño, denunció los malos tratos y la misoginia con que sus superiores la obligaron a avanzar con las pericias apócrifas bajo la amenaza de dejarla sin trabajo.

Este último viernes la justicia laboral le dio la razón y tras la realización de una enorme batería de test dio una fuertísima sentencia a su favor obligando a los demandados a resarcirla con la millonaria suma de 14.000.000 pesos, informándole todo ello a su defensa técnica liderada por el reconocido penalista, el Dr. Horacio Dargainz, quien a su vez fuera el abogado de Nahir en la instrucción del juicio y que denunciara en forma permanente que con su defendida "se incumplieron todos los convenios de violencia de género y protección de la mujer firmados por Argentina” (Belem Do Para, 1994).

La sentencia entre otros conceptos sostuvo que: "Todas sus conclusiones se encuentran basamentadas en criterios de la psiquiatría forense -como así lo señaló con ahinco y explicó-, y en las evaluaciones diagnósticas realizadas, erigiéndose como fundamental para sostener sus conclusiones y no apartarse el suscripto un ápice de las mismas, la afirmación de que de no haber atravezado los episodios que relató en la anamnesis, la actora no habría padecido los trastornos traumáticos que evidenció en el examen médico. Estos episodios vivenciados en el marco de su trabajo, han quedado corroborados con el resto del material probatorio rendido en la causa. Los testigos que declararon en autos abonaron las situaciones de exposición de la actora, que se recuerda era una funcionaria civil, Licenciada en Bromatología, al servicio de Criminalística de la Policía Departamental Gualeguaychú, donde las labores que se le exigieron a lo largo de su prestación de servicios, excedieron el ámbito de laboratorio para donde fue nombrada como agente civil con prestación de funciones policiales en ese ámbito de la fuerza. Así, ha quedado acreditado a partir de la prueba testimonial, y especialmente surge de la documental que mediante respuesta al Oficio Nº 534 aportó al juicio la empleadora de la Sra. Laiño, que a la actora se le encomendaron tareas que por sí excedían el campo científico para el que fue formada en la Facultad de Bromatología de la UNER, de donde egresó con título de Licenciatura en dicha ciencia. No incumbía a su formación profesional las peritaciones informáticas (aperturas de celulares bloqueados, desgrabaciones digitales, toma de muestras fotográficas, etc.), sin que la demandada haya acercado al proceso pruebas de que las capacitaciones que recibió en formación de posgrado, le hubieren acreditado habilidades o conocimientos científicos en estas otras materias o ciencias ajenas a su formación de grado. Se advierte así que el sometimiento a los requerimientos que le fueron proporcionados por parte del fuerza policial -área Criminalística de la Jefatura Departamental-, por requerimientos también de la justicia penal de esta jurisdicción, se advierten como suficiente exposición a agentes estresores en el ámbito de su trabajo, en cuya razón, el argumento del IAPSER de que las conclusiones de la Dra. Bianchi no están avalados por un relevamiento o CyMAT no resultan atendibles, porque la misma ART que apoya su defensa en tal circunstancia, tampoco arrimó al proceso un estudio de esas características que pudieran desacreditar la exposición a agentes de riesgo, que para el caso, han sido situaciones estresantes o vivencias traumáticas (violencia de género) las intervenciones como "fotógrafa forense" en el marco de realización de autopsias judiciales- para lo cuál, -y por aplicación del más elemental sentido común que no debe perderse en el análisis del caso-, la actora no tenía, ni debía tener tolerancia o resistencia física ni mental para ello, por su formación profesional de Bromatóloga".

En relación a esta sentencia quien se expresó fue el exvocero de Nahir Galarza, el manager de medios Jorge Zonzini, que sostuvo: "El fiscal Rondoni Caffa, el Coordinador Lisandro Beheran, el Comisario General de la Departamental de Gualeguaychú, Fabian Perez y el Juez de Garantías, Mario Figueroa, (también expolicía) conformaron una asociación perversa para proteger al padre de Nahir, el también policía Marcelo Galarza, cerrar rápidamente la condena a prisión perpetua y de esa manera arrogarse tener en su provincia el primer machicidio de la Argentina, instada como contracara absurda de los cientos de femicidios que ocurren año a año. Nahir ya estaba condenada antes de ser juzgada".

Por último y respecto a la perito resarcida por la justicia, sostuvo: "Lo celebro. Si el INAM (Instituto Nacional de la Mujer) hubiese tenido el mismo coraje que la bromatologa, Gabiela Laiño, y hubiera aceptado el pedido de una mujer adolescente de tan solo 19 años de edad de ser escuchada en su celda carcelaria, hoy, Nahir Galarza no estaría cumpliendo desde hace seis años una condena a perpetua en lugar de un macho. Los fiscales, la policía y los jueces de Entre Ríos actuaron con un nivel de machismo, misoginia y desconocimiento de la perspectiva de género tal que convirtieron a este caso, tanto aquí como a nivel internacional, en un fenómeno audiovisual sin precedentes con largometrajes, docurreality y series".

Cabe destacar que cuando la joven Nahir a los dieciséis años, es decir tres años antes de la tragedia de Gualeguaychú, denunció un ataque sexual grupal fueron los mismos fiscales, policías y jueces los que asumieron que el delito ocurrió pero que no pudieron dar con los responsables a los que los ciudadanos de Gualeguaychú los llamaban "hijos del poder" ya que se trataba de un grupo de jóvenes hijos de jueces, policías y políticos.

La Corte Suprema de la Nación ya ha estudiado todo el expediente y en los próximos días debe expedirse sobre si revoca o confirma el fallo a perpetua.

La defensa técnica de la joven Galarza, liderada por los Dres. José Ostolaza y Pablo Sotelo, está convencida de que el máximo tribunal detectará en el recurso federal presentado la discriminación y la arbitrariedad con que la justicia de Entre Ríos juzgó a Nahir. La millonaria sentencia a favor de Laiño que demuestra a las claras las pericias inventadas por peritos ficticios será la punta del Iceberg de una ondanada de nulidades por las actuaciones de un verdadero juicio express (de tan solo seis meses de duración).

