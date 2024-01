El aumento de la carne anunciado aún no llegó

Tras el cimbronazo de diciembre que impactó con un 50% de aumento en el precio de la carne, que luego bajó al disminuir la demanda, ahora se anunció un nuevo incremento y en capital llegó al 5% en algunas carnicerías y en otras aún no se trasladó y buscan retener el consumo. Desde el sector productor, un referente de la Confederación Rural Argentina (CRA) recordó que se pasó de $1.200 el kilo vivo a $1.700, cerca del 41 % en mercados de Cañuelas y Liniers por oferta y demanda, y consideró que las retenciones inciden en que haya menor producción.

"Aquí la gente se cuida, lo que más buscan son las achuras. Son el hígado, el corazón, es lo que más buscan, es lo más barato que hay. En Navidad estuvo floja la venta, en Año Nuevo estuvo mejor. El precio bajó bastante, 500 pesos más o menos, pero ayer volvió a subir, 200 pesos pero nosotros estamos tratando de mantener los valores", explicó Daiana Cardozo, de una carnicería de calle José de la Iglesia.

MERCADO DE CAÑUELAS | UNO DE LOS QUE DEFINE PRECIO POR OFERTA Y DEMANDA.

Reconoció que actualmente se vende menos, como en el caso del asado. Allí los precios son variados, cuadrada, bola de lomo y picana a 6.700 pesos, y en oferta tapa de asado o de nalga $6.000, corte americano o costilla 5.800 pesos.

"El tema de la carne es que para las fiestas subió, después bajó en la primera semana de enero. El consumo es más o menos lo mismo, pero esta semana sube de nuevo la carne, el pretexto de los proveedores es el dólar, el cambio de presidente y ahora la suba de la nafta; pero nosotros tratamos de mantener el precio y buscar la forma de mantener la clientela", explicó Juan Carlos de una carnicería de calle José de la Iglesia.

Planteó que allí la carne llegó a costar 7.500 pesos y cuando bajó a principios de enero llegó a 6.000 pesos precio con el que se mantuvo y subió 200 pesos más. Explicó que en la zona tienen mucha clientela de vendedores de empanada o de choripán, por lo que la demanda se mantiene y les hacen descuentos de 200 pesos, y para el público el asado lo comercializa a $5.800 o 2 kilos por 11.500 pesos, puchero especial 2 por $1.400, osobuco $2.800, molida de sobaco a 4.000 pesos.

En otra carnicería de mayor porte en la misma calle, coincidió en que el precio en Navidad era alto y luego bajó considerablemente de $7.000 a 6.000 pesos en promedio, alrededor del 15% y se mantuvo. "El consumo sí bajó, la gente busca lo barato, acá tenemos mucha oferta", explicó Miguel, encargado del establecimiento quien aseguró que aún no informaron del aumento.

Explicó que con el consumo bajo y que a esta altura del mes casi todos pagan con tarjeta. Por eso apelan a las ofertas, por ejemplo un combo de costeleta, molida especial, sobaco especial y puchero por un kilo cada uno a 15.000 pesos.

CRA confirmó suba del kilo vivo

Matías de Velazco, secretario de la Confederación Rural Argentina (CRA) consultado por El Tribuno de Jujuy acerca de la formación del precio de la carne recordó que "en diciembre hubo un pico y en la siguiente semana todos los mercados se pusieron muy nerviosos, hubo una suba muy grande de todos los productos, incluso el de la carne, me refiero al kilo vivo que luego se trasladó al mostrador. Pero la carne tiene otra dinámica de precios".

Precisó que cuando se vende la carne, todo el país toma como referencia lo que sucede en el Mercado de Cañuelas y de Liniers, que se basa en la oferta y demanda por lo que aseguró no hay posibilidad de manejo a diferencia de los productos del supermercado. Recordó que la carne hizo un pico máximo de 2.000 pesos el kilo vivo y hace diez días llegó a 1.250 pesos el kilo vivo, pero reconoció que esta semana empezaron a subir los precios y lo que valía 1.200 pasó a valer 1.700 pesos, que atribuyó a la demanda de febrero por el síndrome de "heladera vacía" de quienes vuelven de vacacionar.

Respecto a la incidencia de las retenciones en el sector, explicó que el secretario de Economía Fernando Vilela dijo que las retenciones a las exportaciones sirven para controlar los precios internos, pero estimó que es lo contrario y genera que haya menos producción. Consideró que si no hubiera estas retenciones el productor de toda la Argentina produciría y exportaría más, y lo que sobraría para el mercado interno beneficiaría a todos, por lo que estimó debe cambiar en la mentalidad del Gobierno.

"A la sociedad en general no le cabe un impuesto más", afirmó en alusión a los que recayeron en algunos granos y consideró que limita la producción. Sostuvo que no hay otro sector que penalice la tasa que se financia por tener stock, que no se da con empresas como Techint o Acindar (de alambres) pero sí por la soja por la cual la tasa bancaria a la que accede es un 20% más cara. Dijo que sorprendió que el presidente MIlei ratifique esa resolución que había vencido en diciembre, por lo que desde la Mesa de Enlace pidió una reunión con el presidente del Banco Central que aún no los recibe.

Acerca de la desregulación del tipo de corte de carne para exportar, reconoció que es un beneficio y una medida correcta pero que no logra compensar, asumiendo que Argentina debería ir hacia la eliminación de las retenciones. "Los productores entendemos que no se pueden eliminar las retenciones de hoy para mañana, veíamos con muy buenos ojos que tuvieran cronograma de baja en las retenciones. El presidente Milei pone mucho énfasis en el aspecto financiero, pero deberían poner ese mismo énfasis en la parte productiva del país porque si no producís productos para vender no sirve nada la parte financiera", afirmó. Dijo que ven bien el tema del equilibrio fiscal, el no déficit, hay una vocación por acompañarlo pero esperan que escuche al campo.

En torno a las economías regionales, dijo que cuando el ministro Luis Caputo en diciembre hizo una conferencia desde CRA, la Mesa de Enlace y otras entidades se abocaron a dejar a salvaguardo a las economías regionales, y se logró que se dé marcha atrás y no les suban las retenciones.