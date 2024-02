Sarapura denunció a Snopek por revictimizar a una niña víctima de acoso digital

La diputada nacional Natalia Sarapura (Juntos por el Cambio/Jujuy) planteó hoy una cuestión de privilegio contra su par Guillermo Snopek (Unión por la Patria) a raíz de expresiones formuladas en el recinto por el legislador revictimizando a una menor que sufrió los delitos de violencia digital y supresión de identidad en un caso que investiga la justicia jujeña.

Al fundamentar la cuestión de privilegio, la legisladora afirmó que en la provincia de Jujuy “las instituciones funcionan” y recordó que “a pesar que este diputado –por Snopek- ha tenido muchos intentos de avanzar contra los poderes republicanos no lo ha logrado, pero tampoco lo va a lograr utilizando situaciones lamentables que se han vivido en Jujuy”.

La justicia en Jujuy funciona, cumple su rol, y llamo a que no se utilice y no se avale la violencia que se ha usado con una finalidad política para violentar a mujeres”, enfatizó Sarapura para repudiar “el aval de este diputado a situaciones de violencia que han vivido dos mujeres”.

“Lo peor es que no solo se violentó a una niña sino que este diputado conoce bien a las dos víctimas y debería estar defendiendo los derechos de la menor”, reclamó al tiempo que le exigió a Snopek no confundirse: “de la situación de la que se habla es una situación de violencia; por un lado, utilizando las redes para castigar, ensuciar, calumniar y por el otro, es el delito de supresión de la identidad”.

“El delito que se está investigando y del que se habla tan vanamente y fácilmente, es el delito de supresión de identidad de una niña, de una menor que no puede defenderse”, dijo y resaltó que el caso se encuadra “no solo en el marco de los derechos de las mujeres, sino en el marco del artículo 139 del Código Penal”.



“No voy a avalar desde esta banca como jujeña, como mujer, que por el odio personal de los políticos se revictimice a una menor de edad, no vamos a permitir que cuando se quiere ensuciar, se revictimice a las víctimas”, advirtió luego.



“En esta cámara hemos votado la Ley Olimpia y hemos dicho que la violencia digital es un delito”, rememoró Sarapura, considerando que en vez de avalar la violencia contra las mujeres “deberíamos estar todos dando un verdadero y necesario debate sobre hasta dónde las redes permiten ensuciar” con “consecuencias graves para las victimas”.

“Quiero llamar la atención sobre que vivimos en tiempos en los que se están generando momentos de violencia política, donde pareciera que todo sirve y todo vale en esta rivalidad, ensuciar, calumniar, y en este caso avanzar sobre los derechos de una menor; dos años tiene la niña de la que se habló y todo el mundo opinó y quien debiera estar defendiéndola, está utilizando la situación para ensuciar”, concluyó aludiendo a Snopek que es familiar directo de las víctimas.