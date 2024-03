Atropellaron a un alumno de la escuela Agrotécnica  sobre ruta provincial 1

Un alumno de la escuela Agrotécnica N°6 San Pedro, fue atropellado por un automóvil en momentos en que cruzaba la ruta provincial N° 1, a la altura del paraje Puerta Verde, distante a 6 km al este de San Pedro de Jujuy. Momentos tensos se vivieron en el establecimiento, por la excesiva demora de la ambulancia que fue solicitada a las 8 y arribó recién a las 10. La víctima, fue trasladada por personal del Same hasta la guardia del hospital Guillermo Páterson, donde fue sometida a estudios para ver el grado de lesión.

El director de la escuela Agrotécnica Dionisio Ledesma, sostuvo que el colectivo que traslada a los alumnos se detiene en el playón y tanto alumnos como docentes bajan con total seguridad. “Lamentablemente, el alumno se sentó en el último asiento y se quedó dormido. Al parecer, nadie se dio cuenta y cuando el colectivo regresaba a San Pedro de Jujuy, el alumno se despertó, bajo y cruzó la ruta. Apuntó, que en ese momento circulaba un automóvil y se produjo el incidente vial.

Al momento se hizo presente una comisión de efectivos de la Seccional 53 de Rodeito, quienes iniciaron las actuaciones, y procedieron a la demora del conductor. También desde el establecimiento se dio aviso a los padres del menor, un alumno de 15 años que cursa el 3er Año, quienes se hicieron presentes de inmediato.

“Afortunadamente, a simple vista, el alumno no presentaba heridas graves, pero quiero llamar a la reflexión a las autoridades sanitarias para que tengan en condiciones las ambulancias. Llamamos a Rodeito, a cuya jurisdicción pertenece la escuela y nos dijeron que la unidad no estaba en funcionamiento, luego llamamos al Same San Pedro, al hospital, y nadie nos daba una respuesta. En la escuela tenemos directivas., hay un protocolo que debemos respetar y es el traslado urgente del alumno, pero no llegaba ninguna ambulancia”, dijo Ledesma.