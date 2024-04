La Quiaca: mujer muere tras ser atropellada por un motociclista de 16 años

Un trágico episodio tuvo lugar este viernes en la ciudad fronteriza de La Quiaca, cuando un joven motociclista atropelló a una mujer de 69 años que falleció producto del impacto.



Según fuentes consultadas por El Tribuno de Jujuy, el lamentable hecho se registró alrededor de las 18.15 en una calle ubicada a la altura del puente Toro Ana, ubicado en la mencionada ciudad fronteriza.



En esas circunstancias un joven de 16 años se desplazaba a bordo de una motocicleta Yamaha, cuando, por razones que son materia de investigación, perdió el control y terminó por atropellar a una mujer de 69 años.



Testigos del trágico episodio alertaron al sistema de Emergencias 911, por lo que una comitiva de efectivos se trasladó al lugar de los hechos y dio inmediata intervención a personal del Same.



Una vez allí, los profesionales de la salud trasladaron de urgencia a la víctima al hospital “Jorge Uro” donde fue diagnosticada con politraumatismo y lamentablemente falleció minutos más tarde debido a un paro cardiorrespiratorio.



En tanto, el motociclista no sufrió heridas de consideración por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio.

Mientras que personal de Seguridad Vial trabajó en la reorganización del tránsito vehicular y sometió al joven conductor a un test de alcoholemia, cuyo resultado, hasta el momento del cierre de esta edición, no trascendió.



Por su parte, efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del episodio.



Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el secuestro preventivo del rodado protagonista y que el joven, al tratarse de una persona menor de edad, fuera retenida y posteriormente entregada a sus progenitores.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Unidad Regional Cinco, por disposición del agente fiscal.