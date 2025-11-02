PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
2 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Beltrán Briones
Moria Casán
3I/ATLAS
Cambios en el Gabinete nacional
Liga Profesional Argentina
Elecciones en River Plate
Fiesta clandestina
Gimnasia rítmica
Inter Miami
Beltrán Briones
Moria Casán
3I/ATLAS
Cambios en el Gabinete nacional
Liga Profesional Argentina
Elecciones en River Plate
Fiesta clandestina
Gimnasia rítmica
Inter Miami

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Orán: Disfraces y dulces para promover el uso del casco

El día de Halloween también fue de educación vial.
Domingo, 02 de noviembre de 2025 00:44
Una campaña con toda la buena onda.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco de la campaña de educación y concientización vial que impulsa la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, el intendente Baltasar Lara Gros, acompañado por el coordinador de la Juventud, José Díaz, recorrieron las calles de la ciudad el pasado 31 de octubre, aprovechando la gran afluencia de vecinos que participaron de las actividades de Halloween.

Durante la jornada, el jefe comunal y su equipo dialogaron con los vecinos y especialmente con los jóvenes, llevando un mensaje claro sobre la importancia del uso del casco al conducir motocicletas y la necesidad de reducir el ruido ocasionado por los caños de escape modificados. La iniciativa se enmarca en un trabajo sostenido del municipio para promover hábitos responsables en el tránsito y contribuir a una convivencia más segura y respetuosa entre todos los ciudadanos.

"Fue una noche especial, donde los niños salieron a disfrutar junto a sus padres. Qué mejor oportunidad para acercarnos y hablar de algo tan importante como la seguridad vial y el respeto al prójimo", expresó el intendente Lara Gros. También destacó la predisposición de los jóvenes y las familias para escuchar y sumarse al mensaje, valorando la participación ciudadana como una herramienta fundamental para generar cambios de conducta.

El coordinador de la Juventud, José Díaz, por su parte, subrayó que la campaña busca llegar a todos los sectores de la comunidad, especialmente a los más jóvenes, que muchas veces son los principales usuarios de motocicletas. "Queremos que los chicos tomen conciencia de que el casco salva vidas y que el ruido excesivo también afecta la tranquilidad de los barrios. La responsabilidad es de todos", sostuvo.

La actividad fue bien recibida por los vecinos, quienes destacaron la cercanía de las autoridades y el enfoque educativo de la propuesta. Desde el municipio informaron que este tipo de recorridas continuarán en distintos puntos de la ciudad, acompañadas por charlas y controles, con el objetivo de fortalecer la cultura del respeto y la prevención en las calles de Orán.

Con un mensaje positivo y un enfoque familiar, la noche de Halloween se transformó así en una oportunidad para recordar que la seguridad vial también depende del compromiso de cada ciudadano.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD