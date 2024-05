Javier Milei: “No hay Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley de Bases para ese momento"

Javier Milei dio una entrevista que fue grabada y publicada este lunes a las 21. "Esta es la primera vez que doy una nota sentado en el sillón de Rivadavia", dijo.

El mandatario nacional fue entrevistado por el periodista Jonatan Viale en el canal TN. Con una foto junto a Sandra Pettovello, quien dirige el Ministerio de Capital Humano, Milei inició su nota respaldando a la funcionaria: "No recuerdo a alguien que haya destapado tantos hechos de corrupción. Descubrió muy rápido como funcionaba el mecanismo de corrupción".

Luego, mandatario nacional se refirió a la "pesada herencia" del gobierno anterior y sostuvo que "estábamos al borde de la peor crisis de la historia. Si no actuábamos rápido íbamos a una hiperinflación".

Sin embargo volvió a los "hechos corrupción" y dijo que junto a Pettovello descubrió que "la mitad de los comedores son fantasmas. Estoy orgulloso de todos mis ministros, pero especialmente de ella que además es una amiga".

Su gira por España

“La situación con España está promovida por el kirchnerismo para armar revuelo acá”, comentó al ser consultado por el conflicto entre el mandatario argentino y su par español.

"Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Los empresarios más importantes del mundo quieren hablar conmigo", comentó y luego habló de la crisis con Pedro Sánchez y el gobierno español, cuya embajadora en Argentina ya fue retirada. "Él hizo campaña abierta por Sergio Massa. Me tildaron de delirante, de loco. Me hicieron una campaña negativa".

"Me dijeron negacionista de la ciencia, me dijeron nazi, misógino".

"No se va a romper la relación con España, no se trata de una disputa entre mandatarios". Y fue claro: "No le voy a pedir disculpas a Sánchez".

La crisis económica

Después dejó atrás su disputa con el presidente español y habló de la crisis económica y "la ayuda a los sectores más vulnerables".

"Duplicamos la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Estamos haciendo corrección de los precios pisados que dejó el kirchnerismo".

Paro nacional

Que (el sindicalista Roberto) Baradel haga lo que quiera. Pusimos a la educación como esencial en la ley pero hay quiénes no quieren que lo sea".

Y sobre la Ley de Bases dijo: “No hay Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley de Bases para ese momento".

Presenta su libro en el Luna Park

Este miércoles, Milei indicó que su último libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", será presentado en el Luna Park.

Ping pong de preguntas

Privatización de trenes: "Tuvimos los mejores trenes del mundo y eran ingleses".

Sobre Cristina Kirchner: "Está cayendo en la intrascendencia. Ella es parte del pasado".

Sobre Victoria Villarruel: "Está trabajando mucho para sacar la Ley de Bases".

Sobre Patricia Bullrich: "Es maravillosa, puso en orden la calle".

Sobre Mauricio Macri: "Me llevo bárbaro. Hoy me habló y me dijo que descanse más".