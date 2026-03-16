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Nacionales

El Gobierno puso en marcha un plan de retiro voluntario para empleados de ANSES

La medida contempla un esquema de acuerdo mutuo para avanzar con las desvinculaciones.
Lunes, 16 de marzo de 2026 08:09

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El Gobierno aprobó un nuevo plan de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo un esquema de acuerdo mutuo

La medida fue formalizada mediante la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con el fin de continuar reduciendo la planta estatal, en el marco en las políticas de modernización y eficiencia del gasto público que viene implementando la administración de Javier Milei.

La iniciativa se denomina Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), y se sustenta en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), lo que significa que la desvinculación se produce por "voluntad concurrente" de ambas partes.

 

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