La Iglesia reafirmó el "Nunca Más" a la dictadura por los 50 años del golpe

A 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un documento en el que ratificó el compromiso con la memoria histórica y la defensa del sistema democrático. "Hoy los ciudadanos volvemos a decir Nunca Más a una dictadura y siempre más a una democracia justa", expresaron los obispos, al tiempo que reclamaron una "memoria íntegra y luminosa" sobre uno de los períodos más oscuros del país.

El mensaje retoma palabras del papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, donde advierte sobre el riesgo de "dar vuelta la página" sin una reflexión profunda. En esa línea, la CEA sostuvo que "nunca se avanza sin memoria" y que el recuerdo de lo ocurrido debe ser un pilar para construir una sociedad más justa y democrática.

La Iglesia también alertó sobre el contexto actual, al señalar una "tendencia creciente al autoritarismo" y la proliferación de discursos que se apoyan en la angustia social. Según indicaron, estos fenómenos no representan una solución real y, por el contrario, pueden debilitar las bases de la convivencia democrática.

Frente a este escenario, los obispos plantearon la necesidad de fortalecer una política que coloque a la economía al servicio de la dignidad humana, promueva la paz social y cuide el ambiente. En ese sentido, remarcaron la importancia de proteger los recursos naturales, como el aire y las fuentes de agua dulce y potables, y de garantizar condiciones de vida dignas para toda la población.

El texto también subraya el rol del Estado en la consolidación democrática. "Es clave una presencia inteligente y eficiente que vele por la dignidad de las personas y la igualdad de todos los ciudadanos", afirmaron, haciendo hincapié en la necesidad de asegurar la participación plena de la sociedad y de atender especialmente a los sectores más vulnerables, como los niños y los adultos mayores.

Asimismo, la CEA destacó el valor de la Constitución como base de cualquier proyecto de país. Consideraron que su cumplimiento efectivo permitiría alcanzar mayores niveles de dignidad, paz social, trabajo y prosperidad.

Finalmente, los obispos recordaron que el golpe de 1976 marcó "el inicio de una oscura noche" signada por el terrorismo de Estado y, reconocieron la necesidad de una autocrítica colectiva —tanto de la sociedad como de la propia Iglesia— para reconstruir la fraternidad entre los argentinos.