El dólar mayorista perforó los $1400 y marcó su valor más bajo en un mes

El dólar mayorista volvió a mostrar ayer una tendencia bajista y cerró por debajo de los $1.400, consolidando un retroceso que ya se había iniciado en la última semana de febrero. En la jornada, la divisa descendió cuatro pesos o 0,3% y se ubicó en $1.390,50, el nivel más bajo del último mes, en una rueda con un volumen operado de US$ 357,5 millones.

En el balance semanal, la cotización acumuló una caída de $9,50, equivalente a un 0,7%, lo que confirma un escenario de relativa estabilidad con sesgo descendente. Según Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, el dólar mayorista volvió a valores similares a los registrados el 23 y 24 de febrero. Además, remarcó que la baja de esta semana fue menor a la anterior, cuando la divisa había retrocedido $16.

El techo de la banda

Uno de los datos más relevantes es la ampliación de la distancia respecto del techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central, que se ubica en $1.638,52. La brecha alcanzó los $248,02, es decir un 17,8%, el nivel más alto desde el 1 de julio de 2025, lo que refleja el alejamiento del tipo de cambio oficial del límite superior de flotación.

En el segmento minorista, el dólar al público también registró una baja de 5 pesos y cerró en $1.410 para la venta en el Banco Nación, marcando su valor más bajo desde el 24 de febrero. En paralelo, el dólar blue retrocedió otros cinco pesos y se ubicó en $1.425, tras haber tocado un mínimo intradiario de $1.420. En lo que va de 2026, el informal acumula una caída de $107, equivalente a un 6,9%.

Dólares financieros

Los dólares financieros mostraron movimientos más moderados. El MEP cerró en $1.418,20 para la compra y $1.428,30 para la venta, mientras que el contado con liquidación (CCL) finalizó en $1.468 para la compra y $1.470,50 para la venta. Por su parte, el dólar tarjeta, se ubicó en torno a los $1.833.

Desde el análisis económico, Gustavo Ber sostuvo que el dólar mayorista se mantiene relativamente ajeno a la volatilidad externa y continúa oscilando en torno a los $1.400, en un escenario donde la oferta de divisas sigue predominando. En ese sentido, advirtió que las miradas del mercado están puestas en la política monetaria, especialmente en la decisión de liberar o absorber pesos, clave para sostener el equilibrio entre inflación, reservas y nivel de actividad.

Señales de fragilidad

Sin embargo, el frente de las reservas del BCRA muestra señales de fragilidad. La reciente caída en la cotización del oro impactó negativamente y llevó el stock por debajo de los US$44.000 millones, alcanzando su nivel más bajo desde enero. Según Ignacio Morales, de Wise Capital, esta dinámica responde a una combinación de pagos a organismos internacionales y una fuerte desvalorización de activos financieros.

"El escenario refleja una vulnerabilidad externa persistente que neutraliza los esfuerzos de acumulación de divisas por vía comercial", explicó.

En paralelo, el financiamiento en el mercado de capitales continúa activo, impulsado principalmente por empresas y provincias. Este contexto muestra un mercado cambiario relativamente estable en el corto plazo, pero condicionado por factores estructurales que siguen siendo determinantes para la evolución de la economía.