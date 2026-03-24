24 de marzo: miles de personas marchan hacia Plaza de Mayo

A medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, miles de personas ya se movilizan por las calles de la Ciudad de Buenos Aires rumbo a Plaza de Mayo en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La jornada se replica en distintos puntos del país con una amplia participación de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.

La convocatoria de este año se realiza bajo la consigna “El mismo plan, la misma lucha. Son 30 mil. Que digan dónde están”, un reclamo histórico que sigue vigente a 50 años del golpe de Estado de 1976. En ese marco, los manifestantes avanzan con banderas, imágenes y nombres de desaparecidos, buscando mantener viva la memoria en el espacio público.

Como en cada conmemoración, la movilización es encabezada por organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, además de sectores nucleados en la Mesa Nacional y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

En paralelo a la marcha, dirigentes políticos también expresaron sus posturas sobre la fecha. El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la movilización y cuestionó al presidente Javier Milei al señalar que “hay discursos suyos que son idénticos a los de Martínez de Hoz”, en referencia al exministro de Economía de la dictadura.

Además, el mandatario sostuvo que la memoria “no es para quedarse en el pasado, sino para cuidar la democracia” y advirtió sobre los riesgos de relativizar hechos históricos vinculados al terrorismo de Estado.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se expresó en redes sociales y afirmó que “la democracia, la ley y el respeto a las diferencias no son de un sector”, al tiempo que remarcó que el sistema democrático “es el único camino posible”.