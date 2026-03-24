Juan Carlos Romero: "Nunca más, debe ser un mandato de por vida para los argentinos"

En el marco del 24 de marzo, a medio siglo del golpe de Estado de 1976, el exsenador nacional Juan Carlos Romero planteó que el "Nunca más" debe sostenerse como un principio central de la democracia argentina. "Y recordamos esa frase famosa del fiscal Strassera al finalizar su alegato condenatorio para la Junta Militar, su última frase fue 'Nunca más', y bueno, esa frase para nosotros es un mandato para todos los argentinos, un mandato de por vida, de que no vamos ni debemos volver a esa época tan oscura que se ha vivido entre el 76 y el 83", expresó.

Romero consideró que el paso del tiempo permite un análisis más profundo de lo ocurrido. "La acumulación de años va dando una perspectiva a los hechos, no digo distinta, pero se va enriqueciendo", señaló, y remarcó que los 50 años del golpe ofrecen una instancia para revisar con mayor claridad tanto la violencia previa como las consecuencias del terrorismo de Estado.

En ese sentido, destacó que la democracia permitió recuperar derechos fundamentales que habían sido vulnerados. "Nos dio la recuperación de todo lo que nos quitó la dictadura: la libertad, la libertad de expresión y la no existencia de violencia política", sostuvo en diálogo con Radio Salta. También valoró que, a diferencia de lo ocurrido en los años 70, hoy "hay muy poco diálogo político, pero felizmente no hay violencia política".

"Argentina es un ejemplo mundial"

El exsenador subrayó además el reconocimiento internacional que alcanzó el país en materia de derechos humanos. "Argentina es un ejemplo mundial de valorización de los derechos humanos", afirmó, al tiempo que destacó avances en materia de igualdad en distintos sectores de la sociedad.

Al referirse al debate histórico sobre los hechos de los años 70, Romero fue categórico al rechazar la teoría de los dos demonios. "Yo no creo en esa teoría", expresó, y planteó una diferencia clara entre la violencia de organizaciones armadas y el accionar estatal. "El Estado es distinto, el Estado no puede actuar igual que quien comete un delito", sostuvo.

En esa línea, explicó que si bien existieron hechos de violencia por parte de grupos armados, eso no justificaba la respuesta del aparato estatal. "Jamás eso justificaba que el Estado actuara de la misma manera", dijo, y agregó que los mayores cuestionamientos recaen en los mecanismos ilegales utilizados durante la dictadura. "La violación de los derechos humanos es salir de noche a perseguir gente, a secuestrar y a desaparecer", afirmó.

"Hubo mucha gente inocente"

Romero también recordó que la violencia política no comenzó con el golpe, sino que venía escalando desde años anteriores. "Hubo una violencia terrorista y también hubo mucha gente inocente que no era ni siquiera terrorista y que los militares hicieron desaparecer", señaló, al mencionar que entre las víctimas hubo dirigentes políticos, intelectuales y ciudadanos sin vinculación con hechos armados.

En cuanto al proceso de reconciliación social, consideró que uno de los pilares fue el juzgamiento de los responsables. "La reconciliación se da por haber logrado condenar a los que se pudo condenar", afirmó, y sostuvo que también forma parte de ese camino la consolidación del sistema democrático. "La democracia, con sus defectos e imperfecciones, es el sistema que hemos elegido", indicó.