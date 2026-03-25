Fentanilo: harán una auditoría a la Anmat

La crisis por el fentanilo contaminado sumará hoy un nuevo capítulo institucional con la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), que convocó a familiares de las víctimas a un taller participativo para definir una auditoría sobre la Anmat.

El encuentro, previsto para las 10:30 en el edificio Presidente Raúl Alfonsín, busca ampliar el foco del caso más allá de las responsabilidades penales.

La decisión incorpora a los familiares en la etapa inicial del proceso y suma una dimensión política y pública a la investigación, al poner en debate el funcionamiento de los organismos encargados de controlar los medicamentos.

En paralelo, la investigación a cargo del juez Ernesto Kreplak ya detectó fallas en la detección temprana, controles insuficientes y problemas en la trazabilidad del producto. Estas irregularidades ampliaron la lupa sobre distintas áreas del Estado, más allá del laboratorio que produjo el lote adulterado.

El impacto sanitario quedó reflejado en las cifras oficiales: la Justicia confirmó 111 muertes sobre 159 casos analizados, lo que expone la gravedad del episodio.

En el plano penal, hay 14 detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, señalado como coautor de la adulteración de sustancias medicinales vinculadas a al menos 20 fallecimientos.

La causa apunta a una cadena de decisiones en la fabricación y distribución del lote cuestionado, lo que refuerza la necesidad de revisar los controles estatales y los mecanismos de respuesta ante emergencias sanitarias.