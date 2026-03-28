Empleados de comercio tendrán una suba del 5%

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) firmaron ayer un nuevo acuerdo paritario para la actividad mercantil, con una suba salarial del 5%.

Las partes pactaron un incremento del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del convenio colectivo de trabajo 130/75, tomando como base los valores correspondientes a marzo de 2026, a los que se suman las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

La mejora tendrá carácter remunerativo y no acumulativo, y se abonará en tres tramos: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% desde mayo de 2026 y el 1,5% restante a partir de junio de 2026. Además, se acordó el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000 que se adicionará a la suma no remunerativa que ya se viene abonando y que continuará manteniendo igual carácter en los recibos de los empleados de comercio.

Lo pactado tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026 y alcanzará a todo el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.

Aclaración

En el entendimiento se aclaró que los incrementos establecidos en este acuerdo no serán vinculantes para las negociaciones salariales que se celebren en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos convenidos constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.