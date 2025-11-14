PUBLICIDAD

Coimas en ANDIS
Pescadores furtivos
Accidentes viales
Casta salteña
narcotest para funcionarios
restricción del GNC en Salta
Nacionales

Bancarios acordaron nuevo aumento salarial: en cuánto quedó el sueldo inicial

Será una suma de más de $1.950.000 en octubre; también aplica al bono por el Día del Bancario.
Viernes, 14 de noviembre de 2025 19:55
Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado de Unión por la Patria (UxP).
La Asociación Bancaria comunicó hoy la actualización salarial del 2,3% correspondiente a octubre, que queda con un salario inicial de $1.959.956,26 y se ubica en línea con la inflación de ese mes.

La nueva actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas. También se incluirán  los adicionales convencionales y no convencionales, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, el nuevo aumento del gremio bancario se posiciona en paralelo con la inflación del décimo mes del año, que fue del 2,3%, y acumula un aumento de 24,8% desde enero de este año con respecto a los salarios de diciembre 2024.

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $1.747.233,21 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.

El retroactivo correspondiente a octubre, más el retroactivo del Día del Bancario, se abonará junto con los salarios de noviembre, según se comunicó.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio que conduce Sergio Palazzo.

