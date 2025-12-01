PUBLICIDAD

1 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Internacionales

Elecciones en Honduras: el conservador Asfura saca ventaja en el escrutinio

El empresario conocido popularmente como “Papi a la orden” participó en esta elección apoyado por Donald Trump y Javier Milei.
Lunes, 01 de diciembre de 2025 08:42
El candidato conservador Nasry Asfura marcha primero con el 40,6% de los votos en el escrutinio de las elecciones celebradas en Honduras, informaron medios internacionales.

Salvador Nasralla se coloca segundo con el 38,8% y Rixi Moncada, del oficialista partido Libre, queda tercera con el 19,6%, según información del sitio RFI.

Ese medio francés interpreta que se verifica “un fuerte castigo para el movimiento fundado por el expresidente Manuel Zelaya”.

También existe en Honduras desconfianza en el recuento de votos , indica el mismo medio.

Nasry Asfura, empresario, es conocido popularmente como “Papi a la orden”, una frase que popularizó cuando era alcalde de Tegucigalpa.tVi3ug

Participó en esta elección apoyado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien emitió sus opiniones en plena veda electoral hondureña, algo que imitó el sábado Javier Milei.
 

