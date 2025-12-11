Asesinó a machetazos al novio de su exmujer

Un hombre asesinó al nuevo novio de su mujer utilizando una acusación falsa para citarlo a hablar. El sujeto, movido por los celos, lo acusó de haber golpeado al hijo que tuvo con su ex en Buenos Aires.

La Justicia determinó que el menor no tenía lesiones y el fiscal pidió convertir la aprehensión del sospechoso en detención por homicidio simple.

Los celos que N.S.C. (31) sentía por la nueva relación de su expareja terminaron en un crimen. El hombre citó al actual novio de la mujer —madre de su hijo— a su domicilio en Florencio Varela y, tras una fuerte discusión, lo atacó y lo asesinó con un machete que él mismo había fabricado. Según la investigación, una supuesta agresión al menor habría sido el detonante del enfrentamiento.

La víctima, Cristian Eleazar Gómez Núñez (32), llegó al lugar acompañado por su hermana. Fue ella quien, tras el ataque, alertó a la Policía. Personal de la comisaría 4ª de Bosques detuvo al sospechoso en la escena. N.S.C. no intentó escapar y, por el contrario, justificó el ataque gritando: "Nadie le pega a mi hijo", de acuerdo con fuentes del caso citadas por Infobae.

El encuentro entre ambos tenía antecedentes de conflictos, amenazas e insultos. En diálogo con este medio, Georgina, la madre de Cristian, relató que su hijo estaba en pareja con una joven con dos hijos y que estaban a punto de mudarse juntos. Cuando N.S.C. se enteró de que la pareja había conseguido "una casita" en un barrio privado, su hostilidad se intensificó.

"Él inventó que mi hijo le había pegado al nene que tienen con mi nuera. Le decía: '¿Cómo permitís que tu macho le pegue? Esto no se va a quedar así'. La atormentaba por teléfono y después quiso hablar con Cristian para que vaya a dar la cara", contó Georgina. La mujer aseguró que el crimen fue "premeditado" y que el imputado insistía a través de mensajes de WhatsApp para que su hijo fuera a su casa a hablar sobre la supuesta agresión. Incluso relató que, mientras afilaba cuchillos delante del niño de cinco años, decía: "Esto es un juego. Acá le voy a cortar la panza", en referencia a Cristian.

Finalmente, Cristian decidió ir acompañado por su hermana. Llegaron en un auto solicitado por DiDi y, al poco tiempo, la discusión escaló. Según el testimonio de la familia, N.S.C. se enfureció y lo atacó con un machete cortado y afilado, provocándole dos puñaladas mortales en el tórax y el corazón. Murió en el acto.

En la vivienda, los investigadores secuestraron los teléfonos del acusado y de la víctima, que serán peritados el 19 de diciembre. El examen médico solicitado por el fiscal Federico Pagliuca (UFI 5 Descentralizada de Florencio Varela) determinó que el niño no tenía lesiones compatibles con la denuncia.

Mientras avanza el análisis de cámaras de seguridad y se busca el arma homicida, el fiscal Pagliuca pidió al juez Adrián Marcelo Villagra, del Juzgado de Garantías N.º 8, que la aprehensión del imputado sea convertida en detención formal por el delito de homicidio simple.