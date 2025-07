Cachi: un árbitro fue brutalmente golpeado tras un partido y hay dos imputados

Una nueva muestra de violencia en el fútbol amateur sacudió a la comunidad de Cachi, en los Valles Calchaquíes. Esta vez, la víctima fue Osvaldo Cardozo, árbitro de la Liga del Alto Valle Calchaquí, quien recibió una salvaje golpiza tras dirigir un partido el sábado pasado entre los equipos de La Aguada y Cachi Adentro.

El encuentro, que terminó con un ajustado 2 a 1 a favor de Cachi Adentro, se disputó sin mayores incidentes dentro del campo de juego. Sin embargo, apenas minutos después de finalizado el encuentro, Cardozo fue emboscado y agredido por al menos dos personas que lo esperaban a pocos metros de la cancha.

"Me acerqué a la casa de una vecina a cobrar unos bingos, y ahí me increparon. Me dijeron de todo, que había cobrado en favor del otro equipo, insultos de todo tipo. Traté de ignorar, pero uno de ellos me atacó con trompadas y puntapiés en la cara. Me caí al piso y me siguieron golpeando", relató el árbitro.

Según su testimonio, los agresores fueron dos hombres de la localidad de Cachi Adentro, identificados por sus apellidos como Guitián y Vivero, siendo este último el que le propinó los golpes más violentos. Producto del ataque, Cardozo sufrió una fractura de tabique nasal, ruptura de su prótesis dental y una lesión en el ojo derecho, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital San Bernardo. .

Tras el ataque, el fiscal penal de Cachi en feria, Daniel Alejandro Escalante, imputó de forma provisional a los dos señalados agresores como coautores del delito de lesiones graves en riña. Además, solicitó al Juzgado de Garantías en feria que se mantenga la detención de ambos, quienes ya fueron demorados luego de ser identificados.

El hecho ocurrió el 19 de julio por la tarde, en el paraje La Aguada, a escasa distancia del lugar donde se desarrolló el partido. Las circunstancias del ataque, la violencia empleada y la gravedad de las heridas abrieron la puerta a nuevas investigaciones. Aunque la causa está caratulada como lesiones graves, el propio Cardozo sostuvo que en un primer momento se la consideró como tentativa de homicidio.