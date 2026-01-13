Avengers: Doomsday revela la llegada de los Cuatro Fantásticos a Wakanda en su nuevo teaser

Marvel Studios lanzó el cuarto tráiler de Avengers: Doomsday, un adelanto que por primera vez confirma el encuentro entre Los Cuatro Fantásticos y los personajes de Wakanda y Talokan. El video marca un punto clave en la construcción del universo cinematográfico de Marvel al mostrar la integración directa de este equipo dentro de la trama central, de cara a su estreno previsto para el 18 de diciembre de 2026.

El avance inicia con un tono solemne, con la voz de Shuri, interpretada por Letitia Wright, quien recuerda las pérdidas de T’Challa y de la Reina Ramonda tras los hechos de Black Panther: Wakanda Forever. En ese contexto emocional, el tráiler introduce la llegada de Los Cuatro Fantásticos, no solo como visitantes, sino como piezas centrales dentro del conflicto que se avecina.

Uno de los momentos más destacados del teaser es el primer encuentro entre Ben Grimm, interpretado por Ebon Moss-Bachrach, y M’Baku, a cargo de Winston Duke. El intercambio entre ambos aporta un breve momento de humor y funciona como símbolo del cruce entre universos que hasta ahora se mantenían separados dentro del MCU.

El tráiler también confirma que la llegada de Los Cuatro Fantásticos implica la incorporación de su mundo de origen, Earth-828, al universo principal Earth-616. Este cruce amplía el mapa narrativo de Marvel y refuerza la idea de una alianza inesperada frente a la amenaza de Doctor Doom, quien se perfila como el gran antagonista de la película.

Más allá del impacto visual, el nuevo adelanto anticipa un escenario donde distintas franquicias comienzan a entrelazarse de forma definitiva. Avengers: Doomsday apunta a convertirse en un evento cinematográfico clave del género, combinando emoción, cruces inéditos y una escala narrativa que busca redefinir el futuro del universo Marvel en la gran pantalla.