Agostina, el rostro de una campaña contra el racismo

Mientras la investigación avanza y ahora es la Justicia de Brasil la que deberá resolver el futuro de Agostina Páez, la Policía Civil de Río de Janeiro dio a conocer un fuerte video en el que sostiene que el racismo se castiga con dureza. Con imágenes de la santiagueña durante el incidente con un mozo a la salida de un boliche en Ipanema, el video institucional advierte a los turistas sobre la severidad de las leyes locales contra el racismo.

El material fílmico muestra a la joven abogada realizando ademanes en forma de mono mientras grita "amazonas" y "macacos" mientras sus amigas tratan de controlarla, para rápidamente cortar las imágenes con música de tensión, esposas y detenciones, acompañadas de frases contundentes.

El video además del mensaje en imágenes tiene enunciados contundentes: "En Río de Janeiro, el racista es tratado como criminal por la Policía Civil" y luego agrega: "No importa si es turista, extranjero o abogado".

El spot relata los hechos: "Una mujer señaló con el dedo, insultó, hizo gestos racistas e intentó humillar a un trabajador brasileño". Luego, destaca la rapidez de la intervención: "La víctima denunció, la Policía Civil actuó sin dudar".

Mientras que para terminar —lo que ellos entienden es una campaña de concientización— advierten: "Aquí, racismo es caso de policía. No vamos a tolerar" y cierra el spot con un texto lapidario: "O respeta al pueblo brasileño, o va a prestar cuentas con la Policía".

Vale recordar que ayer la misma policía de Río de Janeiro informó que la investigación fue cerrada y elevada al Ministerio Público. Agostina fue imputada por injuria racial por lo que seguirá retenida en Brasil. Además una de sus amigas es acusada de falso testimonio.

Desde la 11 Delegación Policial de Rocinha precisaron que la acusación recae por las ofensas racistas dirigidas a un trabajador brasileño.

"El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma", fue el mensaje que publicó la Policía Civil. Agostina permanece retenida en Brasil desde el 14 de enero y pese a las acusaciones en su contra, en las últimas horas se conoció un video en el que se ve a un hombre realizando gestos obscenos que refuerza la teoría de la defensa que apuntaba a un conflicto con los empleados del local.

Un caso mediático

En los próximos días podría concretarse la audiencia con el juez de Garantías a quien la defensa solicitará que se le permita a Agostina regresar al país y continuar con el proceso judicial a través por medio de la virtualidad.

Es una especulación, la justicia local no tiene intenciones de beneficiar a la joven.