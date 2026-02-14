Metán: también pagarán en cuotas, deudas de luz y agua

El directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos resolvió incorporar a todas las localidades del departamento de Metán al régimen excepcional de un plan de financiamiento de deudas originadas en el servicio de energía eléctrica a cargo de Edesa y de agua potable y cloacas de Aguas del Norte.

"El jueves realizamos gestiones en la ciudad de Salta junto al senador Daniel D'Auria, solicitando la inclusión de San José de Metán en el régimen excepcional de financiamiento de deudas por servicios esenciales. El pedido fue presentado ante el Jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho, y trasladada al presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia. Hoy podemos informar que esta gestión tuvo una respuesta favorable: Metán fue incorporado al plan especial que permitirá a usuarios residenciales y comerciales regularizar deudas con Edesa y Aguas del Norte", confirmó el intendente José María Issa.

"Este régimen excepcional establece facilidades de pago y garantiza la continuidad de los servicios mientras se cumplan los acuerdos asumidos. Se trata de una medida concreta para acompañar a las familias y evitar cortes en servicios esenciales en un contexto económico complejo. Seguimos gestionando y defendiendo los intereses de nuestros vecinos", destacó el jefe comunal metanense.

Lo que ocurrió fue que en el régimen especial para zonas cálidas en el sur provincial solamente habían sido incorporados los municipios de El Potrero, El Galpón y La Candelaria. Con la nueva disposición quedan incluidos también los municipios de San José de Metán y de Río Piedras, del departamento de Metán.

Zonas cálidas

Ante el nivel de morosidad en el pago de los servicios de luz, el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta anunció nuevos planes de pago para usuarios de las zonas cálidas de la provincia, que abarca los departamentos de Orán, Rivadavia, San Martín, Anta, Metán y Rosario de la Frontera. Casi 9 mil familias tienen deudas.