Marco Lavagna renunció al Indec

Tras la reciente implementación de un índice de precios al consumidor (IPC) actualizado y en medio de tensiones internas vinculadas a la política salarial dentro del organismo, el titular del Indec, Marco Lavagna, dejó su cargo este lunes. La salida fue confirmada por fuentes oficiales a La Nación y se produce pocas semanas después de la puesta en funcionamiento del nuevo esquema de medición de la inflación.

Lavagna había asumido al frente del instituto estadístico a fines de 2019, durante el inicio de la gestión de Alberto Fernández, con el respaldo del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Economista identificado con el peronismo y cercano al Frente Renovador, su llegada al Indec fue leída como una continuidad del proceso de recuperación de credibilidad de las estadísticas públicas, iniciado años antes tras la intervención del organismo.

Durante su gestión, Lavagna quedó asociado a la consolidación técnica del instituto y al intento de modernizar los métodos de medición. Paradójicamente, años atrás había sido sancionado por el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por difundir cifras de inflación que diferían de las oficiales de aquel momento, lo que reforzó su perfil crítico frente a la manipulación de datos y lo posicionó como una figura ligada a la normalización estadística.

El nuevo IPC, que comenzó a regir este mes, introduce cambios relevantes en la metodología. Entre ellos, se destaca la adopción de la clasificación internacional Coicop 2018, recomendada por organismos de Naciones Unidas, que amplía el número de divisiones que componen el índice e incorpora una categoría específica para seguros y servicios financieros, antes incluida dentro de un rubro más general.

A esto se suma la actualización de los ponderadores a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, una herramienta clave para reflejar con mayor precisión los patrones de consumo actuales.

La noticia encendió las alarmas en el gremio ATE Indec. Su delegado, Raúl Llaneza, advirtió: "Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderación". Desde el sindicato exigieron, una vez más, un "Indec independiente del poder político".