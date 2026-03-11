Mangione confirmó que ya se registraron 150 casos de chikungunya en Salta

El ministro de Salud Pública de la provincia, Federico Mangione, confirmó que en Salta ya se registraron 150 casos de chikungunya, un incremento que, según indicó, se produjo en los últimos días tras las celebraciones de Carnaval.

El funcionario explicó que el aumento de contagios era una situación que el sistema sanitario venía anticipando. “Yo lo advertí hace varios días atrás. Dije que esperemos después del Carnaval qué íbamos a tener, y dicho y hecho: terminó el Carnaval y ya tenemos más de 150 personas”, expresó.

Mangione sostuvo que uno de los principales problemas es la falta de prevención frente al mosquito transmisor de la enfermedad. En ese sentido pidió mayor responsabilidad social. “Conciencia social le estoy pidiendo a la gente. Está bien que nos divirtamos, pero nadie se está cuidando”, señaló.

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que contagia dengue. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolores intensos en las articulaciones, dolor muscular, cansancio y malestar general.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y jardines, usar repelente y acudir a un centro de salud ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.