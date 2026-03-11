General Güemes: En alerta por cinco casos sospechosos de Chikungunya

El hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de Güemes se encuentra en estado de alerta por el creciente número de casos de Chikungunya que se registran a nivel provincial. Güemes es considerada como una zona de alto riesgo, debido al intenso tránsito que circula por la ruta nacional 34, que la predispone a recibir casos importados provenientes de la zona norte y países limítrofes, como Bolivia y Paraguay, como ya ocurriera años anteriores con la aparición de los primeros casos de Dengue.

En las últimas semanas se han registrado 5 casos sospechosos, en dos de esos casos los análisis dieron negativo, otros dos aún continúan en estudio y la muestra de un quinto fue enviada recientemente para su análisis. "Frente a la aparición de casos positivos registrados en varias localidades de la provincia, en el hospital nos constituimos en un estado de alerta, eso requiere de la inmediata aplicación del correspondiente protocolo, frente a la aparición de casos sospechosos" expresó el Licenciado Tomás Sánchez a cargo del sector de control de vectores en el hospital.

Aplicar el protocolo requiere de actuar como si se tratara de casos positivos, en forma paralela al envío de las muestras para su análisis, se aplica el denominado bloqueo, consistente en la fumigación de la vivienda donde se radica la persona sospechada, extendiéndose la medida hacia las manzanas colindantes. "Cuando recibimos en el hospital un paciente con síntomas compatibles con Dengue o Chikungunya, actuamos de inmediato, no esperamos por la confirmación del caso por medio de análisis" expresó Sánchez.

Las campañas de descacharrado ya culminaron, pero se realizan levantamientos de cacharros a pedido de los vecinos, también se trabaja en base a los resultados del método LIRA, consistente en la visita a determinados domicilios en distintos barrios de toda la ciudad, levantando muestras de larvas que pudieran encontrarse en su interior: "Tomamos muestras en forma aleatoria para realizar la visita, a cuatro viviendas por manzana, con los resultados de todas las muestras, obtenemos un índice cuyo valor es para nosotros un indicativo del porcentaje de presencia del mosquito en la ciudad" destacó Sánchez.

El porcentaje obtenido con la aplicación del método LIRA en Güemes no fue muy alentador, el número registrado supera ampliamente el mínimo esperado. "La presencia del mosquito Aedes en los distintos barrios es bastante elevado, siendo el más afectado el sector centro, esta situación nos pone en riesgo, si algún caso importado ingresa a la ciudad, podría desatar una epidemia. Insto a la comunidad a eliminar todo posible reservorio en sus viviendas" finalizó Tomás Sánchez.