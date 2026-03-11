Ruta 68: pasado el mediodía, La Merced sigue inudada

Los vecinos de La Merced tratan de continuar con sus obligaciones, tareas de trabajo y escolares, pese a tener la ciudad sitiada por el agua.

Foto. Federico Medaa

Pasado el mediodía, las palas mecánicas de la Municipalidad trabajaban sobre un tramo de la ruta 68, que atraviesa el pueblo, para poder levantar los restos de piedra y barro que fue dejando la correntada de las aguas dejaron casi intransitable esta localidad del valle de Lerma.

Foto. Federico Medaa

Otros trataban de sacar el agua que entró a sus casa desde las primeras horas de la mañana.