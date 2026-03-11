VIDEOS. Alerta en la ruta 68: La tormenta golpeó fuerte en La Merced y otras localidades del valle de Lerma

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada generaron complicaciones en la circulación sobre la ruta nacional 68, especialmente a la altura de La Merced, donde se registran cortes que impiden el paso hacia El Carril, Coronel Moldes y Chicoana.

Durante toda la noche no paró de caer agua y esto genero serios problemas que dejaron prácticamente al pueblo incomunicado. Una vecina que se comunicó a través de El Tribuno Whatsapp y que debía venir a trabajar hacia Salta capital pintó un poco el dantesco panorama en La Merced:

“Esto es ahora, a las seis y media de la mañana. Ya está aclarando un poco, pero todo esto pasó hace menos de una hora. La policía no deja pasar a nadie. Yo siempre paso por acá porque salgo de La Merced, así que imagínate la cantidad de autos que hay.

Saliendo de La Merced, a la altura del camping de los jubilados, para el lado de El Carril, parece una represa. Todos los camiones están volviendo porque nadie puede pasar.

Se rebasó el canal. Yo me salvé porque estoy en la primera manzana, pero a los otros vecinos les está corriendo el agua. Esto sería a la altura del boliche de La Merced, pasando la plaza principal, donde está la fuente, en la calle San Martín.

No se puede pasar. Imaginate que así está a las seis y media de la mañana, cuando grabé el video, y el agua sigue llegando porque viene también desde Rosario.”

Uno de los puntos más afectados es el sector de la curva de Sumalao, donde el tránsito también se encuentra interrumpido debido a la gran acumulación de agua sobre la calzada. Ante esta situación, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución y evitar desplazamientos innecesarios en la zona.

Mientras tanto, rige una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia con vigencia entre las 6 y las 12, y nuevamente entre las 18 y las 00. El alerta abarca a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate.

Según el informe meteorológico, se prevén tormentas que podrían ser localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundantes lluvias en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 35 y 55 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

También se mantiene alerta para Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, además de General José de San Martín y las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria, con vigencia en dos tramos del día: de 6 a 12 y de 18 a 00.

En tanto, el departamento Rivadavia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas durante toda la jornada, desde las 6 hasta las 00. En esa zona se esperan precipitaciones acumuladas entre 30 y 70 milímetros, con posibles ráfagas superiores a los 70 km/h y ocasional caída de granizo.

Nota en desarrollo..